الأحد 23 فبراير 2025
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خارج الحدود

نائب رئيس الأمن الروسي: الحرب في أوكرانيا لم تنتهِ وقريبا سندمر أعداءنا

ميدفيديف، فيتو
ميدفيديف، فيتو

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أن الحرب أوشكت على الانتهاء، بالرغم من المساعي الأمريكية المستمرة من أجل وقف الحرب الروسية الأوكرانية، والتقارب الأمريكي الروسي الأخير.

وقال ميدفيديف في تصريحات اليوم الأحد إن الوقت أثبت أن "العملية الخاصة في أوكرانيا كانت الحل الصحيح والممكن الوحيد" في إشارة إلى الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

سندمر أعداءنا


كما أضاف أن "الحرب لم تنتهِ بعد، لكن نتيجتها باتت قريبة جدًا"، معتبرًا أن بلاده ستدمر "أعداءها"وفق قوله.

إلى ذلك، شدد على أن موسكو "لن تسمح بحدوث صراع يؤدي لنهاية العالم."

وكان ميدفيديف وصف سابقا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالفأر المحشور، الذي قد يقوم بأي عمل استفزازي من أجل نسف هذا التقارب الأمريكي الروسي الذي شهدته الأيام الماضية، لاسيما بعد القمة التي عقدت الأسبوع المنصرم في السعودية بين وفدين رفيعين من البلدين.

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