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خارج الحدود

أول تعليق من الكرملين على تسريبات تهديد ترامب بضرب موسكو

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على التقارير الأمريكية مؤخرا عن تصريح منسوب للرئيس دونالد ترامب حول "تهديده بضرب موسكو أو بكين".

هناك الكثير من الأخبار الزائفة الآن

وقال بيسكوف: "سواء كانت هذه التصريحات زائفة أم لا، نحن أيضا لا نعلم ذلك. هناك الكثير من الأخبار الزائفة الآن، وغالبا ما تكون أكثر بكثير من الحقيقية. ننطلق دائما من ذلك عند تحليل هذا الخبر أو ذاك".

ونشرت شبكة "سي إن إن" تسجيلا صوتيا قيل إنه لترامب خلال جلسة لجمع التبرعات لحملته الانتخابية في نيويورك وفلوريدا "هدد فيه بقصف موسكو أو بكين".

قصف موسكو أو بكين إذا غزتا أوكرانيا أو تايوان

وكتبت "واشنطن بوست" في مايو 2024 أن ترامب في إحدى فعالياته اعترف بأنه قد "يقصف موسكو أو بكين إذا غزتا أوكرانيا أو تايوان".

ولم تُشر الصحيفة حينها إلى مصادر المعلومات أو توضح ما إذا كان هناك تسجيل صوتي أو مرئي لتصريح ترامب.

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المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بكين موسكو تهديده بضرب موسكو أو بكين

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