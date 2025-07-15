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خارج الحدود

بوليتيكو: الشيوخ الأمريكي يوقف الترويج لمشروع العقوبات على روسيا بعد تصريحات ترامب

مجلس الشيوخ الأمريكي،
مجلس الشيوخ الأمريكي، فيتو

أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن مجلس الشيوخ الأمريكي أوقف الترويج لمشروع قانون، قدمه السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على روسيا وشركائها التجاريين.


وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون إنه سيمتنع عن الدفع بحزمة العقوبات في أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قد ترتد تبعاتها على الأمريكيين.

وأعلن ترامب أن واشنطن تنوي فرض رسوم جمركية على روسيا وشركائها التجاريين  حال فشلت موسكو في التوصل لاتفاق بشأن التسوية في أوكرانيا خلال 50 يومًا.

وقدم جراهام في وقت سابق مشروع قانون عقوبات يفرض رسوما جمركية أمريكية بنسبة 500% على السلع المستوردة من الدول التي تشتري النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي واليورانيوم من روسيا.

كما أشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن مشروع القانون الذي يقوده جراهام وريتشارد بلومنتال قد يؤدي إلى نشوب حرب تجارية واسعة النطاق مع غالبية دول العالم، ويضر بالاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ.

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