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خارج الحدود

روبيو: أولوية ترامب إنهاء النزاع في أوكرانيا وعدم امتلاك إيران للأسلحة النووية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال اتصال هاتفي مع وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا أن إنهاء النزاع الأوكراني عبر المفاوضات يعد أولوية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية: "بخصوص الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أكد الوزير أن أولوية الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب تظل إنهاء الحرب من خلال تسوية موثوقة عبر المفاوضات".

كما أشارت الدبلوماسية الأمريكية إلى أن روبيو ناقش مع وزراء خارجية "الترويكا الأوروبية" تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط ومنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن روسيا لا تزال تنتظر اقتراحًا بموعد الجولة المقبلة من المفاوضات مع أوكرانيا، لكن كييف على ما يبدو لا تعجل في الأمر.

وعقدت الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في 2 يونيو بتركيا، واستمر اللقاء في قصر تشيراجان بإسطنبول لأكثر من ساعة.

وأسفرت الجولتان عن تبادل آلاف الأسرى بين الجانبين. وتبادلت موسكو وكييف كذلك الوثائق التي تضمنت رؤيتي الجانبين لتسوية النزاع.

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