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تحرير 80 مخالفة تموينية في حملة على أسواق القرى والمدن في الفيوم

مضبوطات، فيتو
مضبوطات، فيتو

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو المهربة، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

 

نتائج الحملة على الأسواق

 وقال سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، الحملة حررت 80 مخالفة تموينية متنوعة، منها 12 مخالفة للمخابز، تنوعت مابين  تصرف في حصة الدقيق المدعم، أو إنتاج خبز ناقص الوزن عن 90 جراما، أو إنتاج رغيف مخالف للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة أسعار،  وعدم نظافة أدوات الإنتاج.

سلع تم التحفظ عليها

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، الحملة تحفظت على 590 علبة سجائر مختلفة الأصناف ما بين امتناع عن البيع،  وبيع بأزيد من السعر الرسمي، و15 كيلو جرام لانشون ورنجة منتهية الصلاحية، و٥٢٨ قطعة سلع غذائية منتهية الصلاحية و13 كيلو جرام دهون وأحشاء فاسدة.

تكثيف الحملات على الأسواق

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية بتكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

تحرير 116 مخالفة تموينية في حملة مكبرة علي الأسواق بالفيوم

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وتكثيف الحملات علي محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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