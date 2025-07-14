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تحرير 113 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

حملة مكبرة على أسواق
حملة مكبرة على أسواق الفيوم

 شنت  مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على الأسواق

 وقال سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة حررت 113 مخالفة تموينية متنوعة، منها 33 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق المدعم، أو إنتاج ناقص الوزن عن 90 جراما، أو أن الرغيف المنتج مخالف للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة اسعار وعدم نظافة أدوات العجين.

 

سلع تم التحفظ عليها

 وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة الفيوم، أن مديرية التموين قد تمكنت من التحفظ على 44 خرطوشة سجائر للبيع أزيد من السعر، و29 شيكارة دقيق بلدى زنة الواحدة 50 كيلو جرام، و2040 قطعة جلى ولوليتا منتهي الصلاحية، و40 كيس مقرمشات مجهول المصدر، و5 كيلو جرامات مقرمشات منتهي الصلاحية، و200 كيلو جرام سكر ناقص الوزن بمقدار 60 جراما في كل كيلو.

حملات مكثفة على الأسواق

 وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، بتكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم جرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

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 وتكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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