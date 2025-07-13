تحرير 59 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على الأسواق

وقال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة حررت 59 مخالفة تموينية متنوعة، منها 48 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق المدعم، أو إنتاج خبز ناقص الوزن عن 90 جرام، أو إنتاج رغيف مخالف للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة اسعار، وعدم نظافة أدوات العجين.

سلع تم التحفظ عليها

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تحفظت علي طن و100 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم، مخصص للمخابز، قبل طرحها للبيع في السوق السوداء، و 77 علبة سجائر بدون فواتير، و173 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية، و106 زجاجة زيت تمويني بغرض البيع في السوق السوداء.

تكثيف الحملات على الأسواق

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه شدد علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما شدد على تكثيف الرقابة على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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