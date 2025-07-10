تحرير 222 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنها شنت حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية.

وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وقال سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: الحملة أسفرت عن تحرير 222 مخالفة تموينية متنوعة، منها 120 مخالفة للمخابز، تنوعت ما بين تصرف في حصة الدقيق المدعم، ونقص وزن الإنتاج عن 90 جراما، وإنتاج رغيف مخالف للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين.

سلع تم التحفظ عليها

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين تمكنت من التحفظ على 53 شيكارة دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية زنة 50 كيلوجراما بإجمالي 2.65 طن، 350 زجاجة مشروبات غازية فاسدة، 54 كوز لانشون زنة الواحد 400 جرام، منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك الآدمي، و50 علبة سجائر مجهولة المصدر، و21 عبوة عطور منتهية الصلاحية.

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما شدد على تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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