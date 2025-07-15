أسعار الذهب في قطر اليوم الثلاثاء 15- 7- 2025

شهدت أسعار الذهب في السوق القطرية اليوم الثلاثاء 15-7-2025، ارتفاعا طفيفا في أسعار جميع الأعيرة خلال التعاملات اليومية، ويقبل الكثير من القطريين على شراء كافة الأعيرة من المشغولات الذهبية، أو السبائك والأونصة، باعتبار الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة والمضمونة لحفظ قيمة الأموال.

سعر جرام الذهب اليوم في قطر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 بسوق الذهب القطري اليوم عند 392 ريالا قطريا، فيما سجل عيار 22 حوالى 360 ريالا قطريا، بينما سجل عيار 21 في قطر 343 ريالا قطريا، كما استقر عيار 18 عند 295 ريالا قطريا، وبالنسبة لسعر عيار 14 فقد سجل 229 ريالا قطريا.

أسعار الذهب العالمية فى البورصة

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، وقبيل صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق من اليوم والتي قد تلقي مزيدا من الضوء على مسار أسعار الفائدة.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3346.94 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0151 بتوقيت جرينتش.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3355.60 دولار.

مجلس الذهب العالمى

كشف مجلس الذهب العالمي عن زياده كبيره في الاحتياطيات الذهبية لدي البنوك المركزية والتي تجاوزت 1000 طن من الذهب جمعتها خلال الثلاث سنوات الماضية فالبنوك المركزية لا تزال تقدر الخصائص الفريدة للذهب ودوره كأصل استراتيجي.

وأصدر مجلس الذهب العالمي "مسح احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي لعام ٢٠٢٥"، الذي يساعد على تسليط الضوء على الأهمية المستمرة لإدارة احتياطي الذهب في هذه الأوقات الصعبة. وعلى غرار نتائج الاستطلاعات السابقة، لا تزال البنوك المركزية تحمل توقعات إيجابية بشأن الذهب، ويعتقد المشاركون بأغلبية ساحقة (95٪) أن احتياطيات البنك المركزي العالمي من الذهب ستزداد خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

وأكد التقرير أن البنوك المركزية جمعت أكثر من 1000 طن من الذهب في كل من السنوات الثلاث الماضية، بزيادة كبيرة عن متوسط 400-500 طن خلال العقد السابق، حيث حدث هذا التسارع الملحوظ في وتيرة التراكم على خلفية عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وهو ما ألقى بظلاله على التوقعات لمديري الاحتياطيات والمستثمرين على حد سواء.

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