شروط ومواعيد التحويل بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.. والأوراق المطلوبة للتحويل من خارج مصر

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد التحويل بين الجامعات، خاصة بين الجامعات الأهلية والخاصة، وهي التي لا تشترط التوزيع الجغرافي عند القبول بها، لذلك يسعى الطلاب دائما عقب إنتهاء السنة الدراسية الأولى للتحويل للجامعة الأقرب بالنسبة له.

كما يتساءل الطلاب عن شروط وقواعد التحويل بين الجامعات، حيث يعتبر من أهم الشروط أن يكون الطالب ناجحًا في دراسته وخاليًا من أي التزامات مالية للجامعة المقيد بها.

وتختلف شروط التحويلات بين الجامعات الحكومية، والجامعات الخاصة والأهلية، وتستعرض بوابة فيتو كافة التفاصيل في هذا التقرير.

موعد التحويل بين الجامعات

لم تعلن وزارة التعليم العالي موعد التحويل بين الجامعات رسميا، إلا أن التحويل بين الجامعات الحكومية عادة ما يتم بعد إنتهاء المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات، بينما بدأ التحويل بين الجامعات الخاصة اعتبارا من يونيو الماضي.

شروط التحويل بين الكليات

حددت وزارة التعليم العالي، شروط التحويل بين الجامعات بعد السنة الأولى، ليتعرف عليها الطالب قبل اتخاذ قرار التحويل واستيفاء الأوراق المطلوبة، وجاءت الشروط كالتالي:

يشترط على الطالب الذي يرغب في التحويل من كلية إلى أخرى أو من جامعة إلى أخرى بعد مرور عام أن يستكمل عامًا دراسيًا كاملًا.

يجب نجاح الطالب في العام الدراسي بالكلية التي يرغب التحويل منها، كشرط أساسي للتحويل.

ألا يكون صدر بحقه قرار فصل من الكلية التي يرغب في التحويل منها.

يجب أن يتمتع الطالب بحسن السمعة والسير والسلوك.

يجب أن لا يكون هناك عقوبات تأديبية موقعة عليه.

التحقق من كافة الاشتراطات التي حددها قانون تنظيم الجامعات الحكومية بخصوص التنقل بين الجامعات.

على الطالب الراغب فى تحويله من كلية إلى كلية أخرى التوجه لإدارة شئون الطلاب المركزية لملئ طلب التحويل.

دفع 40 جنيه رسوم التحويل، إضافة إلى 60 جنيه طابع خدمة تعليمية.

تقوم إدارة شئون الطلاب المركزية بإرسال الموافقة مرفق بها طلب الطالب فى التحويل محددًا فيه اسم الكلية الراغب التحويل إليها.

قواعد التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية

وهناك قواعد أخرى للتحويلات بين الجامعات الخاصة والأهلية يحددها مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية وهي كالتالي:

1. نسبة القبول، حيث يجب أن يستوفي الطالب الحد الأدنى لنسبة القبول في الكلية التي يرغب في التحويل إليها وفقًا لعام حصوله على شهادة الثانوية العامة.

2. مدة الدراسة، يجب أن يكون الطالب قد أنهى سنة دراسية كاملة في الجامعة التي يريد التحويل منها.

3. الحد الأدنى لدرجات المواد، يجب ألا تقل الدرجة في أي مادة يرغب الطالب بنقلها عن 60%.

4. المعدل التراكمي (CGPA)، يجب تحقيق الحد الأدنى للمعدل التراكمي المطلوب، وفقًا للوائح الجامعة المحول إليها.

5. السجل التأديبي، يجب ألا يكون الطالب قد تعرض لعقوبات تأديبية أو تم فصله من الجامعة.

6. عدد الساعات المعتمدة المنقولة

لا يجوز نقل أكثر من 50% من الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج في الجامعة المحول إليها.

7. مدة الدراسة المتبقية، يجب أن لا تقل مدة الدراسة في الجامعة الجديدة عن:

ثلاث سنوات للكليات التي مدة دراستها أكثر من أربع سنوات.

سنتين للكليات التي مدة دراستها أربع سنوات.

8. نسبة الطلاب المحولين، يجب ألا تزيد نسبة الطلاب المحولين في أي كلية عن 10% من العدد الإجمالي المقبول.

شروط التحويل من جامعات خارج مصر

هناك مجموعة من القواعد الهامة التي يجب الإلتزام بها عند التحويل من جامعات خارج مصر، وهي كالتالي:

يجب تقديم مجموعة من المستندات كالآتي:

كشف درجات موثق من وزارة خارجية دولة المقر والسفارة المصرية. المحتوى الدراسي للمواد موثق من وزارة خارجية دولة المقر والسفارة المصرية. تأكيد أن الجامعة المحول منها معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي.

شروط قبول التحويلات من الجامعات الخاصة للأهلية

لا يُعتبر التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية نهائيًا إلا بعد انتهاء تلك الاجراءات:

إجراء المقاصة الأكاديمية.

اعتمادها من رئيس الجامعة.

موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

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