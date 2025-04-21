قواعد التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية

وضع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بعض الشروط والقواعد لقبول التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية والتي جاءت على النحو التالي:

- استيفاء الطالب لنسبة القبول، في عام حصوله على الشهادة الثانوية.

- أن يكون قد مضى على الطالب سنة دراسية على الأقل.

- ألا تقل النسبة المئوية لأي من المقررات التي يتم نقلها للطالب عن 60%.

- أن يتم تحديد الحد الأدنى للمعدل التراكمي لقبول النقل الطلاب، وفقًا لما تحدده اللوائح الداخلية للجامعات.

-ألا يكون الطالب قد حصل على عقوبات تأديبية أو تم فصله.

-يجب ألا يزيد عدد الساعات المُعتمدة المنقولة للطالب التي درسها خارج الجامعة المحول إليها عن 50% من عدد الساعات المعتمدة اللازمة للتخرج.

-ألا تقل مدة الدراسة في الكلية المُحول إليها الطالب عن ثلاث سنوات دراسية (للكليات التي مدة الدراسة بها أكثر من أربع سنوات)، وسنتان دراسيتان (بالنسبة للكليات التي مدة الدراسة بها أربع سنوات دراسية).

-نسبة الطلاب المحولين يجب ألا تزيد على 10% من عدد الطلاب المقرر قبولهم سنويًا بالكلية.

وبالنسبة للطلاب المُحولين من جامعات خارج جمهورية مصر العربية لابد أن يقوموا بتقديم الوثائق الآتية:

•كشف درجات مُوثقًا من وزارة خارجية دولة المقر والسفارة المصرية بها، وكذلك شهادة تحركات من وزارة الداخلية تُثبت فيها الفترة التي قضاها الطالب أثناء دراسته بالجامعة المُحول منها، وذلك للطلاب المُحولين من جامعات أجنبية بالإضافة إلى صورة من تصريح الإقامة بالدولة التي بها الجامعة المُحول منها، على ألا تقل مدة إقامة الطالب بالدولة المُحول منها عن عام دراسي كامل.

•المحتوى الدراسي مُوثق من وزارة الخارجية لدولة المقر والسفارة المصرية بها.

•أن تكون الجامعة المُحول منها مُعترف بها من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

•لا يُعتبر استلام أوراق التحويل من الطالب مقبولًا، إلا بعد عمل المقاصة، واعتمادها من السيد رئيس الجامعة وموافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على التحويل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.