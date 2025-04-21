الإثنين 21 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قواعد التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية

جامعة، فيتو
جامعة، فيتو

وضع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بعض الشروط والقواعد لقبول التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية والتي جاءت على النحو التالي:

 

- استيفاء الطالب لنسبة القبول، في عام حصوله على الشهادة الثانوية.

- أن يكون قد مضى على الطالب سنة دراسية على الأقل.

- ألا تقل النسبة المئوية لأي من المقررات التي يتم نقلها للطالب عن 60%.

- أن يتم تحديد الحد الأدنى للمعدل التراكمي لقبول النقل الطلاب، وفقًا لما تحدده اللوائح الداخلية للجامعات.

-ألا يكون الطالب قد حصل على عقوبات تأديبية أو تم فصله.

-يجب ألا يزيد عدد الساعات المُعتمدة المنقولة للطالب التي درسها خارج الجامعة المحول إليها عن 50% من عدد الساعات المعتمدة اللازمة للتخرج.

-ألا تقل مدة الدراسة في الكلية المُحول إليها الطالب عن ثلاث سنوات دراسية (للكليات التي مدة الدراسة بها أكثر من أربع سنوات)، وسنتان دراسيتان (بالنسبة للكليات التي مدة الدراسة بها أربع سنوات دراسية).

-نسبة الطلاب المحولين يجب ألا تزيد على 10% من عدد الطلاب المقرر قبولهم سنويًا بالكلية.

وبالنسبة للطلاب المُحولين من جامعات خارج جمهورية مصر العربية لابد أن يقوموا بتقديم الوثائق الآتية:

•كشف درجات مُوثقًا من وزارة خارجية دولة المقر والسفارة المصرية بها، وكذلك شهادة تحركات من وزارة الداخلية تُثبت فيها الفترة التي قضاها الطالب أثناء دراسته بالجامعة المُحول منها، وذلك للطلاب المُحولين من جامعات أجنبية بالإضافة إلى صورة من تصريح الإقامة بالدولة التي بها الجامعة المُحول منها، على ألا تقل مدة إقامة الطالب بالدولة المُحول منها عن عام دراسي كامل.

•المحتوى الدراسي مُوثق من وزارة الخارجية لدولة المقر والسفارة المصرية بها.

•أن تكون الجامعة المُحول منها مُعترف بها من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

•لا يُعتبر استلام أوراق التحويل من الطالب مقبولًا، إلا بعد عمل المقاصة، واعتمادها من السيد رئيس الجامعة وموافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على التحويل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التحويل بين الجامعات التحويل بين الجامعات الخاصة والأهلية الجامعات الخاصة الجامعات الخاصة والاهلية التعليم العالي مجلس الجامعات الخاصة وزارة التعليم العالى

مواد متعلقة

انطلاق امتحانات منتصف الفصل الدراسي بـ آداب عين شمس

لأول مرة في منطقة القرن الأفريقي، مصر للطيران الناقل الرسمي لإحياء الذكرى الخمسين لرحيل أم كلثوم

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال عيد القيامة المجيد وشم النسيم

️وزير الطيران يشارك الإخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد

التعليم العالي: وكالة الفضاء الإفريقية تدعم تحقيق التحول الرقمي والتنمية المستدامة والتقدم التكنولوجي (صور)

مصر للطيران للصيانة تجدد اعتماد إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية

قائمة بالجامعات الأهلية المقرر بدء الدراسة بها في محافظات الصعيد وأبرز التخصصات

وزير التعليم العالي يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة
ads

الأكثر قراءة

5470 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 21 أبريل 2025

أثناء حفله بأمريكا، رد فعل محمد رمضان بعد إلقاء معجب الباسبور المصري عليه (صور)

أبرز العروض بالمحال، فسيخ ورنجة بالفواكه في موسم شم النسيم 2025

انخفاض طن الدقيق 100 جنيه، أسعار القمح اليوم الإثنين في الأسواق

ارتفاع أسعار الفراخ اليوم الإثنين 21 أبريل 2025

شنق نفسه بجنش حديد، انتحار شاب بغرفته في سوهاج

أسعار السمك اليوم، ارتفاع السبيط والبربون والجمبري في سوق العبور

نص اعترافات المتهمين في عصابة سارة خليفة أمام النيابة في قضية المخدرات

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم يسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بتواجد مانشستر يونايتد وتوتنهام.. مواعيد مباريات نصف نهائي الدوري الأوروبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 21 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 21 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 21 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية