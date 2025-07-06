أفضل نصائح للعناية بالشعر الجاف، في فصل الصيف

نصائح للعناية بالشعر الجاف في فصل الصيف، يعاني الكثيرون، وبخاصة النساء، من جفاف الشعر خلال فصل الصيف، حيث تؤثر العوامل البيئية مثل الشمس الحارقة، ودرجات الحرارة العالية، والمياه المالحة أو المعالجة بالكلور في المسابح، على صحة الشعر وتجعله أكثر عرضة للجفاف والتقصف والتساقط.





ويحتاج الشعر الجاف في هذا الفصل إلى عناية خاصة ومكثفة للحفاظ على رطوبته ولمعانه، وتعزيز صحته من الجذور حتى الأطراف.



أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن العناية بالشعر الجاف في فصل الصيف ليست مهمة مستحيلة، ولكنها تتطلب بعض الالتزام والاهتمام بالتفاصيل اليومية، مع الاستعانة ببعض الوصفات الطبيعية.



فيما يلي تقدم خبيرة العناية بالشعر، تقريرًا مفصلًا يحتوي على أهم النصائح للعناية بالشعر الجاف خلال الصيف، مع التركيز على طرق طبيعية، وسلوكيات يومية بسيطة، ومنتجات مفيدة للحفاظ على شعر صحي وناعم طوال الموسم.

وصفات طبيعية للشعر



أولًا: معرفة أسباب جفاف الشعر في الصيف



قبل الحديث عن الحلول، من الضروري معرفة الأسباب التي تؤدي إلى جفاف الشعر، والتي تشمل:

التعرض المباشر والمفرط لأشعة الشمس: تؤدي الأشعة فوق البنفسجية إلى تكسير البروتينات داخل الشعر وفقدان الزيوت الطبيعية.

السباحة في البحر أو المسابح: تحتوي مياه البحر على الملح، بينما تحتوي مياه المسابح على الكلور، وكلاهما يسحب الرطوبة من الشعر.

غسل الشعر بشكل متكرر بالماء الساخن أو بالشامبو القاسي: مما يُفقد فروة الرأس زيوتها الطبيعية.

استخدام أدوات التصفيف الحرارية بكثرة: مثل المجفف والمكواة.

سوء التغذية أو نقص شرب الماء: ما ينعكس على صحة الشعر من الداخل إلى الخارج.

ثانيًا: نصائح يومية للحفاظ على رطوبة الشعر في الصيف



تجنب التعرض المباشر للشمس

غطي شعرك بقبعة واسعة أو وشاح عند الخروج في الشمس.

يُفضل استخدام مظلة عند التعرض الطويل لأشعة الشمس في أوقات الذروة.

تقليل عدد مرات غسل الشعر

لا تغسلي شعرك أكثر من مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، لتجنب إزالة الزيوت الطبيعية.

استخدمي شامبو خفيف مخصص للشعر الجاف وخالٍ من الكبريتات.

استخدام البلسم المرطب بعد كل غسلة

اختاري بلسمًا يحتوي على زيوت مغذية مثل زيت جوز الهند أو زيت الأرغان.

اتركيه لمدة 3 إلى 5 دقائق قبل شطفه بالماء البارد.

استخدام زيت طبيعي قبل الخروج أو السباحة

دلكي شعرك بزيت خفيف مثل زيت اللوز أو زيت الجوجوبا قبل السباحة أو التعرض للشمس؛ ليعمل كطبقة حماية.

شرب الماء بكميات كافية يوميًا

ترطيب الشعر يبدأ من الداخل، لذا احرصي على شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا.

ثالثًا: ماسكات طبيعية لترطيب الشعر الجاف صيفًا



زيوت طبيعية للشعر

ماسك الزبادي والعسل

المكونات: ملعقتان كبيرتان من الزبادي + ملعقة من العسل.

الطريقة: ضعي الخليط على الشعر لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بماء فاتر.

الفائدة: يرطب الشعر ويمنحه لمعانًا طبيعيًا.

ماسك الموز وزيت الزيتون

المكونات: موزة مهروسة + ملعقة زيت زيتون.

الطريقة: وزعيه على الشعر من الجذور حتى الأطراف، اتركيه 45 دقيقة ثم اغسليه.

الفائدة: يعالج التقصف ويغذي الشعر بعمق.

ماسك الألوفيرا وزيت جوز الهند

المكونات: 3 ملاعق من جل الصبار + ملعقة من زيت جوز الهند.

الطريقة: ضعيه على الشعر وغطّيه بمنشفة دافئة لمدة ساعة.

الفائدة: يغذي بصيلات الشعر ويمنع الجفاف.

رابعًا: خطوات العناية أثناء تصفيف الشعر



تجنبي استخدام الحرارة قدر الإمكان

اتركي شعرك يجف طبيعيًا كلما أمكن.

إذا اضطررتِ لاستخدام المجفف، اضبطيه على أقل درجة حرارة ممكنة.

استخدام مشط خشبي واسع الأسنان

لتجنب تكسر الشعر أثناء التسريح، خاصة وهو مبلل.

عدم شد الشعر بقوة عند التسريح أو ربطه

تسريحات الشعر المشدودة تضعف البصيلات وتسبب تكسر الشعر.

خامسًا: المنتجات المناسبة للعناية بالشعر الجاف صيفًا



اختاري شامبو وبلسم مخصصين للشعر الجاف

مثل الأنواع التي تحتوي على زيت الأرجان، أو زبدة الشيا، أو البانثينول.

استخدام كريم مرطب للشعر يوميًا

يُفضل أن يحتوي على الجلسرين أو الزيوت الطبيعية.

سيروم حماية من الشمس

توجد منتجات مخصصة لحماية الشعر من الأشعة فوق البنفسجية، استخدميها قبل الخروج من المنزل.

سادسًا: نصائح غذائية لدعم صحة الشعر



أطعمة لصحة الشعر

الإكثار من تناول الفواكه الصيفية مثل البطيخ، والخوخ، والمانجو؛ لأنها غنية بالماء والفيتامينات.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين E مثل المكسرات، والأفوكادو، وزيت الزيتون.

الحفاظ على وجبات متوازنة تحتوي على البروتينات (كالبيض والعدس) لدعم إنتاج الكيراتين في الشعر.

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