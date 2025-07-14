أخبار الرياضة اليوم، رسميا، الأهلي يعلن تعاقده مع محمد شكري، قرار جديد من لجنة شؤون اللاعبين في شكوى زيزو، الزمالك يعلن رسميا ضم عمرو ناصر من فاركو

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي، تعاقده مع محمد شكري، قادمًا من نادي سيراميكا كيلوباترا، لمدة 5 سنوات، لتدعيم خط دفاع المارد الأحمر، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

عقدت لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة جلسة استماع اليوم الإثنين، بمقر الاتحاد بمدينة 6 أكتوبر، في الشكوى المقدمة من أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي ضد ناديه السابق الزمالك، والتي يطالب فيها بالحصول على كافة مستحقاته المالية المتأخرة طرف القلعة البيضاء.

أعلن نادي الزمالك رسميًّا، عن التعاقد مع عمرو ناصر مهاجم فريق فاركو لمدة خمسة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع عمرو ناصر على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع مسؤولي نادي فاركو.

استعرض مجلس الإدارة النادي الأهلي في اجتماعه، الذي جرى بعد ظهر اليوم، المذكرة المقدمة من الشئون القانونية بالنادي، بخصوص مجموعة من الفيديوهات ظهر خلالها مصطفى يونس نجم الفريق السابق وعضو النادي عبر بعض المنصات الإعلامية، تضمنت إساءات للنادي ومجلس إدارته بعبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون.

اقترب النادي الأهلي من حسم اتفاق شبه نهائي يقضي بانتقال مهاجمه الشاب محمد ياسر إلى صفوف نادي سيجما أولوموتس التشيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

حسم الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدزموقفه بشأن بقاء أو رحيل محمود صابر لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأبدي مدرب بيراميدز إعارة محمود صابر مرة أخري، لعدم حاجة الفريق كما يفعل كل موسم.

انتشرت أنباء كثيرة خلال الساعات الماضية عن اقتراب النادي الأهلي من ضم الجزائري زين الدين بلعيد، مدافع فريق سينت ترويدن البلجيكي، بعقد يمتد لـ4 مواسم مقبلة.

استعرض مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد ظهر اليوم ترتيبات سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم للدخول في معسكر أعداد الموسم الجديد.

ألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين بإحدى القاعات باستاد الكلية الحربية، قبل انطلاق مران اليوم الإثنين، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

أعلن نادي النصر السعودي، عن تعاقده الرسمي مع المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس، ليتولى قيادة الفريق خلال الموسم المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.