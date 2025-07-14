توصل لاتفاق شبه نهائي، الأهلي يستقر علي رحيل مهاجمه إلى أوروبا مجددا

اقترب النادي الأهلي من حسم اتفاق شبه نهائي يقضي بانتقال مهاجمه الشاب محمد ياسر إلى صفوف نادي سيجما أولوموتس التشيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان محمد ياسر قد أنهى مؤخرا فترة إعارة قضاها في الدوري التشيكي، قبل أن يعود إلى صفوف الأهلي في بداية الصيف الحالي، لتستقر إدارة القلعة الحمراء على رحيله مجددا لخوض تجربة جديدة في الدوري التشيكي، وهذه المرة من بوابة سيجما أولوموتس.

الأهلي يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد

وبدا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو فترة الإعداد للموسم الجديد اليوم الإثنين.

وكان لاعبو الأهلي حصلوا علي راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

يذكر أن الأهلي يخوض معسكر إعداد في تونس ينطلق يوم ١٨ يوليو الجاري وتحديدا في مدينة طبرقة التونسية يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية.

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