الإثنين 14 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رسميا، جورجي جيسوس مديرا فنيا للنصر السعودي

جيسوس، فيتو
جيسوس، فيتو

أعلن نادي النصر السعودي، عن تعاقده الرسمي مع المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس، ليتولى قيادة الفريق خلال الموسم المقبل.

وجاء التعاقد مع جيسوس ليتولى المهمة الفنية، خلفا للمدرب الإيطالي ستيفانو بيولي الذي فشل في تحقيق أي لقب خلال الموسم الماضي.

النصر السعودي يعلن تعيين جيسوس مدربا للفريق

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تغريدة قال خلالها: "السيد جورجي جيسوس مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لمدة موسم واحد".

ومن المقرر أن يصل جيسوس إلى العاصمة السعودية الرياض في غضون أيام قليلة من أجل السفر مع الفريق لخوض معسكر الإعداد في النمسا ثم البرتغال.

راتب جيسوس مع الهلال السعودي 

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن جيسوس سيتقاضى راتبا سنويا مع النصر مقدر بنحو 7 ملايين يورو.

جدير بالذكر أن جيسوس رحل عن تدريب الهلال في مايو الماضي، بعد فشله في تحقيق الدوري ودوري أبطال آسيا للنخبة، ولكنه سيطر على جميع الألقاب المحلية بالموسم قبل الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النصر السعودي جورجى جيسوس جيسوس نادي النصر السعودي النصر

مواد متعلقة

بعد بيان الأهلي، حقيقة تواصل النصر السعودي مع وسام أبو علي

صحيفة سعودية: جيسوس وقع عقد تدريب النصر لمدة عام

أخبار الرياضة اليوم: وسام أبو علي يقترب من مزاملة رونالدو في النصر السعودي.. و7 لاعبين يشكون الزمالك بسبب المستحقات.. إيموبيلي يعود للدوري الإيطالي من بوابة بولونيا

النصر السعودي يحقق مبلغًا خرافيًا من بيع قميص رونالدو في 70 دولة

الأكثر قراءة

قنبلة موقوتة على حدود مصر، تحذير من تغيير قواعد الاشتباك العسكرية بسبب مخطط مدينة الإنسانية

الأهلي يعلن إحالة مصطفى يونس للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه

قبل تطبيق تعديلات قانون الايجار القديم، كل ما تريد معرفته عن زيادة الأجرة الشهرية

البحوث الفلكية تفجر مفاجأة: هناك ارتباط بين النشاط الشمسي والزلازل

رسميا، الأهلي يعلن تعاقده مع محمد شكري

توصل لاتفاق شبه نهائي، الأهلي يستقر علي رحيل مهاجمه إلى أوروبا مجددا

حقيقة إنهاء الأهلي صفقة الجزائري زين الدين بلعيد

كشف مصدر تمويل إثيوبيا، ترامب يعلن تفاصيل صادمة عن سد النهضة

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم الإثنين 14/ 7/ 2025 في الأسواق

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أهم الأحداث التاريخية في شهر صفر وأبرز المعلومات عنه

ما هي آداب الإجازة وكيف نحقق التوازن بين العقل والقلب؟ عالم أزهري يوضح (فيديو)

تفسير رؤية النجار في المنام وعلاقتها بالنجاح والتقدم في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية