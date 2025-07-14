رسميا، جورجي جيسوس مديرا فنيا للنصر السعودي

أعلن نادي النصر السعودي، عن تعاقده الرسمي مع المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس، ليتولى قيادة الفريق خلال الموسم المقبل.

وجاء التعاقد مع جيسوس ليتولى المهمة الفنية، خلفا للمدرب الإيطالي ستيفانو بيولي الذي فشل في تحقيق أي لقب خلال الموسم الماضي.

النصر السعودي يعلن تعيين جيسوس مدربا للفريق

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تغريدة قال خلالها: "السيد جورجي جيسوس مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لمدة موسم واحد".

ومن المقرر أن يصل جيسوس إلى العاصمة السعودية الرياض في غضون أيام قليلة من أجل السفر مع الفريق لخوض معسكر الإعداد في النمسا ثم البرتغال.

راتب جيسوس مع الهلال السعودي

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن جيسوس سيتقاضى راتبا سنويا مع النصر مقدر بنحو 7 ملايين يورو.

جدير بالذكر أن جيسوس رحل عن تدريب الهلال في مايو الماضي، بعد فشله في تحقيق الدوري ودوري أبطال آسيا للنخبة، ولكنه سيطر على جميع الألقاب المحلية بالموسم قبل الماضي.

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