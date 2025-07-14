الأهلي يعلن إحالة مصطفى يونس للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه

استعرض مجلس الإدارة النادي الأهلي في اجتماعه، الذي جرى بعد ظهر اليوم، المذكرة المقدمة من الشئون القانونية بالنادي، بخصوص مجموعة من الفيديوهات ظهر خلالها مصطفى يونس نجم الفريق السابق وعضو النادي عبر بعض المنصات الإعلامية، تضمنت إساءات للنادي ومجلس إدارته بعبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون.

وإزاء ذلك قرر المجلس بالإجماع ما يلي: - إحالة مصطفى يونس إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية بشأن ما جاء على لسانه من وقائع واتهامات طالت الذمم المالية، مع إيقافه لحين انتهاء التحقيق، وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

وتم تكليف محمـد عثمان، المستشار القانوني للنادي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مصطفى يونس، بخصوص ما سرده من وقائع مسيئة للنادي ومجلس إدارته.

تصريحات مصطفي يونس

وكان مصطفي يونس قد قال خلال تصريحات عبر قناته علي يوتيوب:" الحقيقة أثارني جدا النهارده موضوع إني هيترفع عليا قضية، وهيقدموا بلاغ للنائب العام ضدي، أمنيتي أروح للنائب العام لأني هقول كلام مقدرش أقوله دلوقتي ولا بعدين".

وواصل:"الراجل فيكم يقدم فيا بلاغ، يشرفني أنا أتحاكم عشان النادي الأهلي".

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