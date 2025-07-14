حقيقة إنهاء الأهلي صفقة الجزائري زين الدين بلعيد

انتشرت أنباء كثيرة خلال الساعات الماضية عن اقتراب النادي الأهلي من ضم الجزائري زين الدين بلعيد، مدافع فريق سينت ترويدن البلجيكي، بعقد يمتد لـ4 مواسم مقبلة

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي على صفحات «فيسبوك» وغيرها من المنصات، أنباء عن نجاح إدارة الأهلي في الوصول إلى اتفاق رسمي مع بلعيد، من أجل تدعيم خط الدفاع الأحمر، وسط إشارات لاقتراب اللاعب من التوقيع على عقود انضمامه، والانتقال إلى القاهرة الأسبوع المقبل، خاصة بعد اقتراب المغربي أشرف داري من مغادرة الأهلي متوجهًا إلى الريان القطري.

فشل مفاوضات الأهلي مع بلعيد الموسم الماضي

كان الأهلي، قريبا من ضم زين الدين بلعيد الصيف الماضي، قبل أن تفشل المفاوضات بين الطرفين، وينضم اللاعب إلى الدوري البلجيكي، ولكن عاد لحسابات الأهلي مؤخرا بسبب استمرار الأخطاء الدفاعية، وقرب رحيل أشرف داري.

ولا يزال الأهلي يعاني من مشاكل في الدفاع رغم تدعيم صفوفه بالثنائي أشرف داري، الذي يعاني من تعرضه للإصابة بشكل متكرر، ومصطفى العش القادم من نادي زد.

ريبيرو، فيتو

ريبيرو يرحب بضم بلعيد

وكشف مصدر مطلع في النادي الأهلي أن الاسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الكرة أبدى قناعته بمستوى المدافع الجزائري وأنه مرحب بفكرة إنضمامه للأهلي، حال تم الاستقر على رحيل أشرف داري للدوري القطري .

تجربة بلعيد في بلجيكا غير موفقة

كشفت تقارير صحفية جزائرية، أن بلعيد بدأ يشعر بالندم على قراره بالنتقال للدوري البلجيكي، ويرى أن تجربته الحالية في الدوري البلجيكي مع فريق سانت تريدين، غير موفقة وأنها ليست الأفضل له، لذلك من الممكن أن ينضم إلى الأهلي في الفترة المقبلة.

وشارك بلعيد رفقة الفريق البلجيكي خلال الموسم المنقضي، في 15 مباراة بمختلف البطولات، لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف خلالهم.

من جهة أخرى، كشفت تسريبات من داخل نادي الزمالك، أن جون إدوارد المدير الرياضي للفريق الأبيض كلف إدارة التعاقدات، بفتح خط ساخن من وكيل المدافع الجزائري من أجل التعاقد معه وإنضمامه لصفوف الفارس الأبيض في الغنتقالات الصيفية الحالية

مواصفات زين الدين بلعيد

يلعب المدافع الجزائري، صاحب 25 عامًا، حاليًا ضمن صفوف نادي سان ترويدن البلجيكي، وسبق له أن تألق مع اتحاد العاصمة الجزائري، قبل أن ينتقل إلى القارة العجوز ويبدأ رحلة الاحتراف الخارجي.

ويتميز زين الدين بلعيد بقوته البدنية، وقراءته الجيدة للعب، إضافة إلى إجادته للكرات الهوائية، ما يجعله خيارًا مثاليًا لنادي الزمالك الساعي بدوره لإعادة بناء خط دفاعه.

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