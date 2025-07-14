بشري سارة من يورتشيتش للزمالك بشأن محمود صابر

حسم الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدزموقفه بشأن بقاء أو رحيل محمود صابر لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأبدي مدرب بيراميدز إعارة محمود صابر مرة أخري، لعدم حاجة الفريق كما يفعل كل موسم.

اقتراب محمود صابر من الزمالك

ويعد هذا القرار بشري سارة لنادي الزمالك الذي أبدي رغبته الحصول علي محمود صابر، وفي نفس الوقت وافق اللاعب علي الانتقال للأبيض، وعدم رغبته في البقاء ببيراميدز، لاسيما أنه لا يحصل علي فرصة المشاركة تحت قيادة يورتشيتش

واقترب اللاعب من الانتقال للفريق الأبيض الميركاتو الحالي، ويظل فقط إنهاء الاتفاق بين ناديي الزمالك وبيراميدز بإتمام الصفقة سواء إعارة أو بيع نهائي

يذكر أن صابر أعير الموسم الماضي إلي سموحة وقبلها أعير إلي زد.

عودة المعارين إلى بيراميدز

وعاد اللاعبون المعارون للانتظام في تدريبات فريق الكرة بنادي بيراميدز تحت قيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد

والعائدون من الإعارة هم فخري لاكاي ومحمود زلاكة ومحمد رضا بوبو العائدين من سيراميكا كليوباترا ويوسف أسامة نبيه من نادي الاتحاد السكندري وعبد الرحمن جودة من نادي حرس الحدود ومحمود صابر من نادي سموحة وعماد ميهوب من نادي غزل المحلة.

وسادت حالة من الغضب بين لاعبي فريق بيراميدز فور إخطارهم بالسفر اليوم إلى الإسكندرية؛ لإنهاء تأشيرات سفرهم إلى تركيا بمكتب تابع للسفارة التركية الموجود في الإسكندرية.

وجاء غضب لاعبي بيراميدز بسبب أن اليوم الإثنين هو الراحة السلبية التي منحها لهم يورتشيتش المدير الفني قبل العودة للتدريبات غدا، ثم السفر إلى تركيا الخميس القادم، والذي أصبح مهددا في حال عدم قيام اللاعبين بهذا الإجراء.

ورفض عدد كبير من اللاعبين السفر إلى الإسكندرية، حيث طلب من جميع الفريق السفر اليوم لإنهاء الإجراءات في ظل تعطل السيستم في تركيا، وعلى أي شخص أقل من 40 عاما الذهاب بنفسه من أجل البصمة لإنهاء ذلك الإجراء.

تعطل السيستم بتركيا يهدد معسكر بيراميدز

وفوجئ مسئولو نادي بيراميدز بعطل بالسيستم الخاص بالسفر بدولة تركيا، ممكن يهدد سفر الفريق الذي كان مقررا مساء الخميس القادم للدخول في معسكر مغلق خارجي استعدادًا للموسم الجديد.

وسيطرت حالة من الارتباك والقلق بنادي بيراميدز بعدما أصبح معسكر الفريق مهدد بالإلغاء والتأجيل مما يربط برنامج الإعداد الخاصة بالفريق والذي سيدخل مرحلته الثانية.

موعد معسكر بيراميدز في تركيا

وكان مقررا أن يغادر فريق بيراميدز القاهرة متجها إلى تركيا مساء الخميس القادم الموافق الـ17 يوليو الجاري للدخول في معسكر مغلق.

ومن المنتظر أن يستمر معسكر الفريق في تركيا 12 يوما يتخلله بعض اللقاءات الودية يعود بعدها الفريق لمواصلة تدريباته بالدفاع الجوي بالقاهرة.

تدريبات بيراميدز

ومنح الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز راحة سلبية اليوم الإثنين من تدريبات الفريق خلال فترة إعداده الحالية للموسم الجديد 2025-2026.

ويعود الفريق لاستئناف تدريباته غد الثلاثاء لبدء المرحلة الثانية من الإعداد قبل السفر إلى تركيا للدخول في معسكر مغلق.

ويواصل بيراميدز أداء تدريباته اليومية في الدفاع الجوي بعد رفع الجهاز الفني الحمل البدني بداية من الجمعة الماضي بخوض المران على فترتين، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد، استعدادا لضربة بداية الموسم والدوري المصري المحدد له ٨ أغسطس المقبل.

بيراميدز الأول عربيا وإفريقيا

وتصدر فريق بيراميدز بطل دوري أبطال إفريقيا تصنيف الأندية العربية والإفريقية الصادر عن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء الصادر السبت الماضي، متفوقا علي فريقي الأهلي والزمالك.

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