قرار جديد من لجنة شئون اللاعبين في شكوى زيزو ضد الزمالك

زيزو، عقدت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة جلسة استماع اليوم الإثنين، بمقر الاتحاد بمدينة 6 أكتوبر، في الشكوى المقدمة من أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي ضد ناديه السابق الزمالك، والتي يطالب فيها بالحصول على كافة مستحقاته المالية المتأخرة طرف القلعة البيضاء.

تحديد موعد رد الزمالك على شكوى زيزو

وأخطرت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، بتحديد جلسة يوم 11 أغسطس المقبل، للرد على شكوى أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلى حاليا والزمالك سابقا، للمطالبة بمستحقاته المتأخرة.

وأرجأت لجنة شئون اللاعبين استلام رد الزمالك على الشكوى لجلسة 11 أغسطس المقبل، بناء على طلب الزمالك للرد بعد استلام صورة الشكوى خلال جلسة اليوم.

حضور محام عن نادي الزمالك

وحضر محامٍ نادي الزمالك جلسة الاستماع التي عقدت اليوم بمقر اتحاد الكرة، اليوم الإثنين، للإدلاء بأقوال النادي فى الشكوى المقدمة من لاعب الفريق السابق أحمد سيد زيزو

قيمة مستحقات زيزو لدى الزمالك

وتبلغ مستحقات زيزو المتأخرة طرف نادي الزمالك زيزو حوالي 82.5 مليون جنيه، وتقدم محامي اللاعب بالمستندات التي تثبت قيمة مستحقاته، فيما تقوم لجنة شؤون اللاعبين حاليا بمراجعة كافة مستندات الشكوى.



وكان زيزو تقدم بشكوى رسمية عبر المحامي أشرف عبد العزيز، أكد خلالها أن عقده مع الزمالك يمتد لثلاثة مواسم من 2022/2023 وحتى نهاية 2024/2025، مشيرًا إلى أن النادي لم يلتزم بسداد الدفعات المتفق عليها في العقد.

مكافأة الفوز بكأس مصر

كما طالب محامي اللاعب بالحصول على مكافأة الفوز ببطولة كأس مصر وفقًا للائحة الفريق، موضحًا أن إجمالي المستحقات المتأخرة المستحقة لزيزو يبلغ 82 مليونًا و502 ألف و563 جنيهًا.

ومن المقرر أن تستكمل لجنة شؤون اللاعبين مراجعة المستندات والدفوع المقدمة من الطرفين قبل اتخاذ القرار النهائي في القضية.

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