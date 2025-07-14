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ثقافة وفنون

الكشف عن بوسترات شخصيات فيلم "Only God Knows Everything" الكوري

فيلم Only God Knows
فيلم Only God Knows Everything، فيتو

كشف فيلم الإثارة والغموض المرتقب "Only God Knows Everything" عن ملصقات جديدة لشخصياته الرئيسية، مما يزيد من ترقب الجمهور لعرضه في دور العرض الكورية بأغسطس المقبل.

تُبرز الملصقات الأربعة أبعادًا مختلفة لشخصيات الفيلم، الذي تدور أحداثه حول قس شاب يُدعى جونغ دو وون (يؤدي دوره شين سونغ هو)، الذي يواجه صراعًا داخليًا بين رغبته في الانتقام وإيمانه بعد سماعه اعترافًا يتعلق بوفاة والدته المفقودة.

يُظهر ملصق جونغ دو وون نظرات حادة وشعارًا يعكس أزمة إيمانه: "كل إيماني... كان زائفًا". 

أما هان جي أون، التي تجسد دور المحققة الذكية يون جو يونغ، فيُبرز ملصقها تصميمها على كشف الأسرار بشعار "اعتراف. ألا يمكنك إخباري حقًا؟".

ويُقدم بارك ميونغ هون شخصية الشامان الغامض شيم كوانغ وون، حيث يُضيف شعار ملصقه "هل أتيتَ إلى هنا لقتلي؟" بعدًا مقلقًا. 

وأخيرًا، تُظهر جون سو مين في دور بايك سو يون، عضوة الطائفة المتعصبة، تعبيرًا مضطربًا وشعارًا يحمل تحذيرًا: "توبوا. تأمّلوا في خطاياكم".

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Only God Knows Everything شين سونغ هو بارك ميونغ

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