الكشف عن بوسترات شخصيات فيلم "Only God Knows Everything" الكوري

كشف فيلم الإثارة والغموض المرتقب "Only God Knows Everything" عن ملصقات جديدة لشخصياته الرئيسية، مما يزيد من ترقب الجمهور لعرضه في دور العرض الكورية بأغسطس المقبل.

تُبرز الملصقات الأربعة أبعادًا مختلفة لشخصيات الفيلم، الذي تدور أحداثه حول قس شاب يُدعى جونغ دو وون (يؤدي دوره شين سونغ هو)، الذي يواجه صراعًا داخليًا بين رغبته في الانتقام وإيمانه بعد سماعه اعترافًا يتعلق بوفاة والدته المفقودة.

يُظهر ملصق جونغ دو وون نظرات حادة وشعارًا يعكس أزمة إيمانه: "كل إيماني... كان زائفًا".

أما هان جي أون، التي تجسد دور المحققة الذكية يون جو يونغ، فيُبرز ملصقها تصميمها على كشف الأسرار بشعار "اعتراف. ألا يمكنك إخباري حقًا؟".

ويُقدم بارك ميونغ هون شخصية الشامان الغامض شيم كوانغ وون، حيث يُضيف شعار ملصقه "هل أتيتَ إلى هنا لقتلي؟" بعدًا مقلقًا.

وأخيرًا، تُظهر جون سو مين في دور بايك سو يون، عضوة الطائفة المتعصبة، تعبيرًا مضطربًا وشعارًا يحمل تحذيرًا: "توبوا. تأمّلوا في خطاياكم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.