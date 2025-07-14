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ثقافة وفنون

أول صور رسمية لـ ميلي آلكوك في شخصية Supergirl

ميلي آلكوك، فيتو
ميلي آلكوك، فيتو

Supergirl، نشر الحساب الرسمي لشركة DC، على موقع التواصل الاجتماعي “اكس”، أول صور رسمية للممثلة الشابة ميلي آلكوك، بشخصية Supergirl.

وأظهرت الصور ميلي آلكوك، في كواليس تصوير فيلم SUPERMAN، الذي عرض مؤخرا في السينما، وشهد الظهور الأول لشخصية Supergirl.

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وأعلنت  شركة DC بشكل رسمي، عن تغيير عنوان فيلمها المرتقب Supergirl: Woman of Tomorrow إلى Supergirl فقط.

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كما أعلنت شركة دي سي، عن الانتهاء رسميا من تصوير مشاهد فيلم  Supergirl، مشيرة أن تصوير الفيلم بالكامل انتهى في شهر مايو الماضي.

فيما قررت شركة الإنتاج الشهيرة، أن يُعرض الفيلم في صالات السينما، بتاريخ 26 يونيو 2026.

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جيمس جان عن اختياره لـ ميلي آلكوك في دور Supergirl: ممثلة شابة وموهوبة

وكشف المخرج، جيمس جان، عن سبب اختياره للممثلة الشابة، ميلي آلكوك، لتجسيد دور Supergirl، في عالم DC.

وقال جميس جان في تصريحات صحفية: “ميلي ممثلة شابة، وموهوبة، وأنا متحمس جدًا لكونها جزء من عالم DCU، نعم لقد شاهدتها لأول مرة في HOTD، لكني ذُهلت عند رؤيتها في تجارب الأداء الخاصة بسوبرجيرل، جسدت ميلي شخصية، كارا بشكل مطابق لخيال توم كينغ، وبيلكيس إيفلي، وآنا نوجيرا.. انها الاختيار الصحيح لذلك الدور”.

وكشفت الاستديوهات السينمائية، أن أول ظهور لـ ميلي آلكوك، سيكون ضمن أحداث فيلم Superman.

Supergirl: Woman of Tomorrow' Release Date Announced

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