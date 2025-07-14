تفاصيل عمليات اغتيال متبادلة بين عناصر الاستخبارات الروسية والأوكرانية في عمق كييف

قالت أجهزة الأمن الأوكرانية اليوم الأحد: إنها قتلت عناصر روسية يشتبه في تورطها في إطلاق النار على زميل لهم في كييف في وقت سابق من هذا الأسبوع

الأمن الأوكراني يعلن تصفية عملاء روس

وقالت أجهزة الأمن الأوكرانية: إنها تعتقد أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مسئول عن ذلك.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قُتل ضابط جهاز الأمن الأوكراني إيفان فورونيتش بالرصاص في كييف صباح الخميس الماضي، فيما وصفته السلطات بأنه عملية اغتيال واضحة.

وقالت هيئة الأمن الأوكرانية في بيان لها يوم الأحد إن المشتبه بهما - رجل وامرأة - حاولا "الاختفاء" بعد إطلاق النار.

وأضاف البيان، أن ضباط جهاز الأمن الأوكراني والشرطة الوطنية حددوا مكان تواجدهم في منطقة كييف العاصمة

وقال رئيس جهاز الأمن الأوكراني فاسيل ماليوك: "نتيجة للتحقيقات السرية وإجراءات مكافحة التجسس النشطة، تم اكتشاف وكر العدو".

وتابع: "أثناء إلقاء القبض عليهم بدأوا بالمقاومة وحصل تبادل لإطلاق النار وتم القضاء على المجرمين".

مسئوليات جهاز الأمن الأوكراني

يشار إلى أن جهاز الأمن الأوكراني، هو الجهاز الأمني الرئيسي في أوكرانيا، وهو المسؤول عن الأمن الداخلي وعمليات التخريب ضد روسيا.

ومن بين مسؤولياته، كان مسؤولًا عن الهجوم الأوكراني بطائرات بدون طيار –مسيرات- على المطارات الروسية الشهر الماضي.

ويأتي مقتل فورونيتش في وقت تصعد فيه روسيا هجماتها على أوكرانيا - وشهد هذا الأسبوع أكبر وثاني أكبر هجوم بطائرات بدون طيار في الصراع الذي دخل عامه الرابع.

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