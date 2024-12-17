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خارج الحدود

أوكرانيا تتبنى اغتيال قائد قوات الدفاع الإشعاعي الروسي

اغتيال مسؤول روسي،فبتو
اغتيال مسؤول روسي،فبتو

أعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية اليوم الثلاثاء مسؤوليتها عن اغتيال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، إيجور كيريلوف "54 عامًا"، بانفجار استهدف محطة مترو، بحسب فرانس برس.

أوكرانيا تتبنى اغتيال جنرال روسي كبير

وصباح اليوم، أفادت وسائل إعلام روسية بمقتل كيريلوف، فيما ذكرت نقلًا عن أجهزة الطوارئ أن شخصين قُتلا في انفجار بمحطة ريازانسكي بروسبكت بمترو موسكو.

ويشغل  كيريلوف "54 عامًا" منصبه  منذ عام 2017، وأدرج اسمه مؤخرًا في قوائم العقوبات الغربية على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا.

وكان كيريلوف يعقد بانتظام مؤتمرات صحفية في وزارة الدفاع الروسية، تحدث فيها عن المشاريع التي جرى تطويرها في المختبرات البيولوجية التابعة للبنتاجون في أراضي أوكرانيا، لاستخدام الأسلحة البيولوجية ضد روسيا.

وتناول كيريلوف أكثر من مرة التهديدات الصادرة من أراضي أوكرانيا، باستخدام مواد كيميائية ومشعة؛ ما يعرف بالقنبلة النووية القذرة ضد روسيا.

المملكة المتحدة تفرض عقوبات على كيريلوف، بتهمة نشر أسلحة كيمياوية همجية

وفي أكتوبر الماضي، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على كيريلوف، بتهمة "نشر أسلحة كيمياوية همجية في أوكرانيا"، ويأتي مقتله مع تواصل الهجوم الروسي في أوكرانيا الذي بدأ في فبراير 2022.

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