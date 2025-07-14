روسيا تعلن استعدادها لعقد الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، أن روسيا مستعدة لعقد جولة ثالثة من المفاوضات وتنتظر تحديد مواعيدها لكن من الواضح أن أوكرانيا ليست في عجلة من أمرها.

بيسكوف: روسيا مستعدة للجولة الثالثة من المفاوضات



وقال بيسكوف: "من الواضح أن كييف ليست في عجلة من أمرها. ما زلنا ننتظر مقترحات بشأن التوقيت. الجانب الروسي مستعد للمضي قدما وعقد جولة ثالثة. هذا ما يمكن قوله عن تطورات هذا الوضع في هذا المجال".

يذكر أن الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا عقدت في 16 مايو الماضي بمدينة إسطنبول، بعد أن دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 11 مايو إلى استئناف العملية التفاوضية.

وعقدت الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في 2 يونيو بتركيا، واستمر اللقاء في قصر تشيراجان بإسطنبول لأكثر من ساعة.

وأسفرت الجولتان عن تبادل آلاف الأسرى بين الجانبين، وتبادلت موسكو وكييف كذلك الوثائق التي تضمنت رؤيتي الجانبين لتسوية النزاع.

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