أكسيوس: صفقة ترامب مع أوكرانيا تشمل صواريخ لضرب العمق الروسي

نقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها إن الخطة التي سيعلنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشأن تسليح أوكرانيا من المتوقع أن تشمل أسلحة هجومية.

ترامب يبدأ في تسليح أوكرانيا

وأكد موقع أكسيوس، أن الخطة ستشمل صواريخ بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى أهداف في عمق الأراضي الروسية.

وأفادت تقارير إخبارية، صباح اليوم الإثنين بوصول المبعوث الرئاسي الأمريكي الجنرال كيث كيلوج إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وتبدأ زيارة الموفد الأمريكي «كيث كيلوج» الرسمية لأوكرانيا اعتبارا من، اليوم الإثنين، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية جورجي تيخي الجمعة الماضي.

ومن المتوقع أن تستمر الزيارة أسبوعا بحسب وسيلة إعلام أوكرانية، في وقت وعد الرئيس الأمريكي مؤخرا بإرسال شحنات أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، مبديا خيبة أمله حيال إصرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مواصلة الحرب الروسية الأوكرانية.

وقبل وقت سابق قال موقع “أكسيوس”: إن ترامب يتجه الإثنين لإعلان خطة لتسليح أوكرانيا، في تراجع كبير عن موقفه السابق.

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