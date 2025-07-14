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خارج الحدود

أوكرانيا: روسيا هاجمت مقاطعاتنا بـ 4 صواريخ موجهة و136 مسيرة انتحارية

اوكرانيا،فيتو
اوكرانيا،فيتو

أعلنت  القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الإثنين، أن روسيا هاجمت مقاطعات أوكرانية بـ ٤ صواريخ موجهة و١٣٦ مسيرة انتحارية، موضحة أنها نجحت في إسقاط ٦١ منها.

 

وبحسب تقارير إخبارية سجلت هيئة الأركان الأوكرانية 212 اشتباكا بين القوات الروسية والأوكرانية خلال الساعات الـ٢٤ الماضية.

وقبل وقت سابق قال موقع “أكسيوس”: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتجه الإثنين لإعلان خطة لتسليح أوكرانيا، في تراجع كبير عن موقفه السابق.

ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين قولهما: إن من المتوقع أن يعلن ترامب عن خطة جديدة لتسليح أوكرانيا بأسلحة هجومية. 

وقال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام لـ "أكسيوس": ترامب غاضب حقًا من بوتين وإعلانه اليوم الإثنين سيكون عدوانيا للغاية".

صواريخ دفاع جوي من طراز باتريوت


وأعلن ترامب مساء أمس الأحد أنه سيرسل صواريخ دفاع جوي من طراز باتريوت إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أنها ضرورية لحماية أوكرانيا من الهجمات الروسية لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يتحدث بلطف ثم يقصف الجميع في المساء".

ولم يفصح ترامب عن عدد الصواريخ التي يعتزم إرسالها إلى أوكرانيا لكنه قال في تصريحات للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة خارج واشنطن إن الاتحاد الأوروبي سيعوض الولايات المتحدة عن تكلفتها.

وازداد استياء الرئيس الأمريكي من بوتين بسبب تجاهل محاولاته للتفاوض على وقف لإطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا.

ويطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحصول على المزيد من القدرات الدفاعية للتصدي للهجمات التي تشنها روسيا يوميا بالصواريخ والطائرات المسيرة.
وقال ترامب "سنرسل لهم صواريخ باتريوت، وهم في أمسّ الحاجة إليها. بوتين فاجأ الكثير من الناس. يتحدث بلطف ثم يقصف الجميع في المساء. هناك مشكلة حقيقية، وهذا لا يروق لي".

وأضاف "سنرسل لهم قطعا متنوعة من العتاد العسكري شديد التطور. هم سيدفعون لنا ثمنها بالكامل، وهذا هو النهج الذي نريده". ولم يحدد ترامب من المقصود بعبارة "هم سيدفعون لنا ثمنها بالكامل" كونه أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعوض بلاده عن تكلفتها.

ويعتزم الرئيس الأمريكي الاجتماع خلال هذا الأسبوع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته لمناقشة الوضع في أوكرانيا وقضايا أخرى. 

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