28 بطولة، أرقام لوكا مودريتش قبل الانضمام للميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي، انضمام الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، إلى صفوف الروسونيري، في الميركاتو الصيفي.

أرقام لوكا مودريتش مع ريال مدريد

597 مباراة

43 هدفًا

95 أسيست

28 بطولة

ويعد لوكا مودريتش أكثر لاعب تحقيقا للألقاب في تاريخ ريال مدريد.

ونشر الحساب الرسمي لميلان، على إنستجرام، مقطع فيديو لمودريتش يقول فيه "أهلا بالجميع.. لقد هبطت للتو في ميلان.. سعيد بالتواجد هنا لبداية فصل جديد في مسيرتي.. عناق كبير للجميع".

وكتب حساب الروسونيري، على مقطع الفيديو “رسالة من المايسترو.. مرحبا بك لوكا مودريتش”.

وكان مودريتش قد أعلن رحيله عن الريال عقب انتهاء عقده الصيف الجاري، إثر خروج الميرنجي من بطولة كأس العالم للأندية.

وخضع مودريتش للكشف الطبي في ميلان، ظهر اليوم الإثنين.

وذكرت تقارير أن عقد مودريتش مع ميلان، سيكون لمدة موسم واحد فقط، وسيحصل على نصف الراتب الذي كان يتقاضاه رفقة ريال مدريد.

وكان نادي ميلان توصل إلى اتفاق مع الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد السابق، للانضمام إلي النادي بداية من الموسم الجديد.

ونشر جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، مقطع فيديو للحظة وصول مودريتش إلى مطار مالبينسا بمدينة ميلانو، استعدادًا لإجراء الفحوصات الطبية وتوقيع العقود مع نادي ميلان.

أول تعليق لمودريتش بعد وصوله لإيطاليا

وقال لوكا مودريتش عقب وصوله "أنا سعيد للغاية بوجودي هنا.. هناك تحديات عظيمة تنتظرني".

وأشارت عدة تقارير صحفية إلى أن النجم الكرواتي وقع لموسم واحد مع الروسونيري، على أن يحصل على راتب سنوي بين 2.5 إلى 3 ملايين يورو، أي نصف ما كان يحصل عليه في موسمه الأخير مع ريال مدريد.

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