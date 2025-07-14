الإثنين 14 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

28 بطولة، أرقام لوكا مودريتش قبل الانضمام للميلان

لوكا مودريتش،فيتو
لوكا مودريتش،فيتو

 أعلن نادي ميلان الإيطالي، انضمام الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، إلى صفوف الروسونيري، في الميركاتو  الصيفي.

 

 أرقام لوكا مودريتش مع ريال مدريد

597 مباراة 
43 هدفًا 
95 أسيست 
28 بطولة 

ويعد لوكا مودريتش أكثر لاعب تحقيقا للألقاب في تاريخ ريال مدريد.

 

ونشر الحساب الرسمي لميلان، على إنستجرام، مقطع فيديو لمودريتش يقول فيه "أهلا بالجميع.. لقد هبطت للتو في ميلان.. سعيد بالتواجد هنا لبداية فصل جديد في مسيرتي.. عناق كبير للجميع".

 

وكتب حساب الروسونيري، على مقطع الفيديو “رسالة من المايسترو.. مرحبا بك لوكا مودريتش”.

 

وكان مودريتش قد أعلن رحيله عن الريال عقب انتهاء عقده الصيف الجاري، إثر خروج الميرنجي من بطولة كأس العالم للأندية.

وخضع مودريتش للكشف الطبي في ميلان، ظهر اليوم الإثنين.

وذكرت تقارير أن عقد مودريتش مع ميلان، سيكون لمدة موسم واحد فقط، وسيحصل على نصف الراتب الذي كان يتقاضاه رفقة ريال مدريد.

وكان نادي ميلان  توصل إلى اتفاق مع  الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد السابق، للانضمام إلي النادي بداية من الموسم الجديد. 

 

ونشر جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، مقطع فيديو للحظة وصول مودريتش إلى مطار مالبينسا بمدينة ميلانو، استعدادًا لإجراء الفحوصات الطبية وتوقيع العقود مع نادي ميلان

 

أول تعليق لمودريتش بعد وصوله لإيطاليا

 وقال لوكا مودريتش عقب وصوله "أنا سعيد للغاية بوجودي هنا.. هناك تحديات عظيمة تنتظرني".

وأشارت عدة تقارير صحفية إلى أن النجم الكرواتي وقع لموسم واحد مع الروسونيري، على أن يحصل على راتب سنوي بين 2.5 إلى 3 ملايين يورو، أي نصف ما كان يحصل عليه في موسمه الأخير مع ريال مدريد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لوكا مودريتش الكرواتي لوكا مودريتش بطولة كأس العالم للأندية عقد مودريتش كأس العالم للأندية لوكا مودريتش نجم ريال مدريد نادي ميلان الإيطالي نادي ميلان ميلان الإيطالي مودريتش

مواد متعلقة

جون تيري يعلق على انضمام مودريتش للميلان

ميلان يعلن التعاقد رسميا مع مودريتش (فيديو)

بسبب مونديال الأندية، 8 أيام فقط لتحضير باريس سان جيرمان للموسم الجديد

63.5 مليون يورو، وكلاء فيكتور جيوكيريس في لندن لحسم انتقاله إلى آرسنال

الهلال السعودي يكثف مفاوضاته لحسم صفقة مهاجم أستون فيلا

بهليكوبتر، ترامب يصل ملعب ميتلايف لحضور نهائي كأس العالم للأندية

شاهد، هتافات جماهير تشيلسي قبل مواجهة باريس سان جيرمان بنهائي كأس العالم للأندية

لاعبو وجماهير ليفربول يقفون للهتاف لجوتا عقب انتهاء مباراة بريستون (فيديو)

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية مصيرية ينتظرها المصريون

بين الحياة والموت، توفيق عكاشة يكشف حالة الرئيس الإيراني بعد إصابته في هجوم على طهران

بصورة ميلانيا أمام الأهرام، نجل ترامب يوجه رسالة غامضة للعالم، والنشطاء: ماذا سيحدث؟

بعد براءة الالتهاب السحائي، المنيا تنتظر فك لغز موت الأطفال الأربعة

التفاصيل الكاملة لاعتداء مستأجرين على صاحبة منزل ونجلتها بسبب دعوى طرد بالمنصورة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

نقابة المهن التعليمية تكشف حقيقة زيادة قيمة المعاشات

خطوات استيراد سيارة للاستعمال الشخصي بدون جمارك من 36 دولة

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين 14/ 7/ 2025 في الأسواق

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 14-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تأخير الإنجاب لعدم القدرة على رعاية الأطفال؟، الإفتاء ترد

تفسير حلم الوقوع على الأرض في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصى

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا إسماعيل وتفاصيل حفر بئر زمزم

المزيد
الجريدة الرسمية