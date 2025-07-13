فنربخشة يسخر من ميلان بعد إتمام صفقة براون (فيديو)

سخر نادي فنربخشة التركي من نظيره ميلان الإيطالي، بعدما نجح في حسم صفقة الإنجليزي آرشي براون الظهير الأيسر لجينت البلجيكي.

ميلان كان على أعتاب التعاقد مع براون ليكون الظهير الأيسر الجديد للفريق بعدما غادر ثيو هيرنانديز صفوف الروسونيري هذا الصيف رسميا إلى الهلال السعودي.



ورغم توصل ميلان لاتفاق على ضم براون حتى ليل الجمعة، فوجئ النادي الإيطالي بانضمام المدافع لفنربخشة صباح اليوم التالي "السبت".



وكانت تقارير قد قالت إن نادي ميلان أرسل طائرة خاصة لنقل آرشي إلى إيطاليا لإنهاء الصفقة وانضمام اللاعب.

ونشر النادي التركي مقطع فيديو لإعلان صفقته الجديدة، سخر فيه من ميلان وقصة إرساله طائرة خاصة لضم اللاعب.

الفيديو يبدأ بصورة لطائرتين تتسابقان، الأولى في المقدمة باللون الأصفر "فنربخشة"، والثانية باللون الأحمر وتحمل علم إيطاليا في إشارة لميلان.

وفي تصريحاته قبل انضمامه الرسمي لنادي فنربخشة، قال براون: "كانت الصفقة قد أغلقت مع ميلان وكنت مستعدا للانتقال، لكن فجأة تلقيت اتصالا من رئيس فنربخشة وكل شيء تغير في لحظة".

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