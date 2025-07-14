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رياضة

ميلان يعلن التعاقد رسميا مع مودريتش (فيديو)

لوكا مودريتش،فيتو
لوكا مودريتش،فيتو

 أعلن نادي ميلان، انضمام الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، إلى صفوف الروسونيري، هذا الصيف.

ونشر الحساب الرسمي لميلان، على إنستجرام، مقطع فيديو لمودريتش يقول فيه "أهلا بالجميع.. لقد هبطت للتو في ميلان.. سعيد بالتواجد هنا لبداية فصل جديد في مسيرتي.. عناق كبير للجميع".

وكتب حساب الروسونيري، على مقطع الفيديو "رسالة من المايسترو.. مرحبا بك لوكا مودريتش"

وكان مودريتش قد أعلن رحيله عن الريال عقب انتهاء عقده هذا الصيف، إثر خروج الميرنجي من بطولة كأس العالم للأندية.

وخضع لوكا مودريتش للكشف الطبي في ميلان، ظهر اليوم الإثنين.

وذكرت تقارير أن عقد مودريتش مع ميلان، سيكون لمدة موسم واحد فقط، وسيحصل على نصف الراتب الذي كان يتقاضاه رفقة ريال مدريد.

وكان نادي ميلان الإيطالي توصل إلى اتفاق مع  الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد السابق، للانضمام إلي النادي بداية من الموسم الجديد. 

مودريتش غادر صفوف النادي الملكي عقب نهاية عقده، فيما يستعد للانضمام إلى ميلان كلاعب حر بالمجان. 

ونشر جيانلوكا دي مارزيو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، مقطع فيديو للحظة وصول مودريتش إلى مطار مالبينسا بمدينة ميلانو، استعدادًا لإجراء الفحوصات الطبية وتوقيع العقود مع نادي ميلان

 

أول تعليق لمودريتش بعد وصوله لإيطاليا

 وقال لوكا مودريتش عقب وصوله "أنا سعيد للغاية بوجودي هنا.. هناك تحديات عظيمة تنتظرني".

وأشارت عدة تقارير صحفية إلى أن النجم الكرواتي سيوقع لموسم واحد مع الروسونيري، على أن يحصل على راتب سنوي بين 2.5 إلى 3 ملايين يورو، أي نصف ما كان يحصل عليه في موسمه الأخير مع ريال مدريد.

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