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رياضة

ثنائي ميلان الإيطالي مطلوب في الدوري السعودي

ميلان، فيتو
ميلان، فيتو

دخل الجزائري إسماعيل بن ناصر والفرنسي ياسين عدلي، ثنائي نادي ميلان الإيطالي، قائمة اهتمامات أندية الدوري السعودي في الموسم المقبل.

 

أندية الدوري السعودي تستهدف ثنائي ميلان 

وقالت شبكة "سكاي سبورتس إيطاليا" إن اللاعبين تلقيا مجموعة عروض للانتقال إلى الدوري السعودي، في ظل اقترابهما من مغادرة ميلان.

ولعب إسماعيل بن ناصر مُعارًا إلى مارسيليا في الموسم الماضي، في الوقت الذي لعب فيه عدلي لصالح فيورنتينا، ولم يقم أيٌ من الناديين، بتفعيل بند الشراء.

ميلان يسعى لتقليص لاعبي الوسط بسبب صفقة مودريتش 

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن ميلان أصبح في حاجة ماسة إلى بيع الثنائي، من أجل تقليص عدد اللاعبين في وسط الملعب.

ونجح ميلان في التوصل لاتفاق مع الكرواتي لوكا مودريتش، لتمثيل الفريق في الموسم المقبل، بعد رحيله عن ريال مدريد بشكل مجاني.

كما نجح الروسونيري في التعاقد مع لاعب وسط آخر، وهو الإيطالي صامويل ريتشي، قادمًا من تورينو، مما يجعل وسط الملعب مكتظًا باللاعبين.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن موقف بن ناصر وعدلي من العروض السعودية ليس واضحًا حتى الآن، لا سيما وأن الأخير يمتلك عرضًا من بولونيا، وبن ناصر يملك عرضين من ريال بيتيس الإسباني وفيورنتينا الإيطالي.

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