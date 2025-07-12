السبت 12 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رسالة جديدة من مودريتش لجماهير ريال مدريد

مودريتش
مودريتش

وجه الكرواتي لوكا مودريتش، أسطورة ريال مدريد، رسالة لجماهير الميرنجي، بعد رحيله عن الفريق.

وانتهى عقد مودريتش مع ريال مدريد، بنهاية بطولة كأس العالم للأندية، والتي ودعها الفريق الإسباني من نصف النهائي، على يد باريس سان جيرمان.

ونشر مودريتش، عبر حسابه على إنستجرام، مجموعة صور بقميص ريال مدريد، وكتب عليها "بيتي لمدة 13 عامًا، منزلي الأبدي، هذا ليس وداعًا، بل إلى اللقاء".

ووقع مودريتش (39 عامًا) عقود انضمامه لصفوف ميلان، وسيلعب بألوان الروسونيري حتى صيف 2026.

جدير بالذكر أن لوكا مودريتش انضم لصفوف ريال مدريد في صيف 2012، قادمًا من توتنهام.

وخلال تلك الفترة، ساهم مودريتش في تتويج الميرنجي، بجميع الألقاب الممكنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لوكا مودريتش مودريتش ريال مدريد كأس العالم للأندية باريس سان جيرمان ميلان

مواد متعلقة

مودريتش يخضع للكشف الطبي في ميلان الإيطالي في هذا الموعد

بعد رحيل مودريتش، إنجاز تاريخي ينتظر كارفاخال مع ريال مدريد

رسالة مودريتش إلى جماهير ريال مدريد بعد رحلة الـ13 عاما

بعد نهاية مسيرته مع الميرنجي، كم عدد بطولات لوكا مودريتش في ريال مدريد؟

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة والرمال على هذه المناطق غدا

محافظ القاهرة يتابع عمليات إصلاح الهبوط الأرضي أسفل كوبرى التجنيد ( صور)

ارتفاع الأمواج يتجاوز الـ2متر، الأرصاد تحذر المصطافين من هذه الشواطئ

تعويض مستخدمي الإنترنت الأرضى بـ10 جيجا بعد حريق السنترال، كيف تحصل عليها؟

مصدر يفجر مفاجأة: حارس الزمالك يرحل إلى هذا النادي بعد التعاقد مع المهدي سليمان

هل تشهد نتيجة الثانوية العامة 2025 مفاجآت؟ رفعت فياض يوضح

عصام كامل: نصر أكتوبر صفعة مزدوجة لإسرائيل وأمريكا، وحماس ستفرض شروطها (فيديو)

طارق يحيى لـ مسئولي الزمالك: اللاعب ده لازم يرجع فورًا

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 12- 7- 2025 في قطر

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقًا للقانون

ما هي بطاقة الإيداع للشركات في بنك مصر؟

موقف القانون من تشجيع الأطفال على التدخين

المزيد

انفوجراف

الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2025-2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الوضوء في الحمام حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما المراد بحسن اختيار أسماء الأولاد في الشريعة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الإسورة الفضة في المنام وعلاقتها بالانتصار على الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية