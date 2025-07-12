رسالة جديدة من مودريتش لجماهير ريال مدريد

وجه الكرواتي لوكا مودريتش، أسطورة ريال مدريد، رسالة لجماهير الميرنجي، بعد رحيله عن الفريق.

وانتهى عقد مودريتش مع ريال مدريد، بنهاية بطولة كأس العالم للأندية، والتي ودعها الفريق الإسباني من نصف النهائي، على يد باريس سان جيرمان.

ونشر مودريتش، عبر حسابه على إنستجرام، مجموعة صور بقميص ريال مدريد، وكتب عليها "بيتي لمدة 13 عامًا، منزلي الأبدي، هذا ليس وداعًا، بل إلى اللقاء".

ووقع مودريتش (39 عامًا) عقود انضمامه لصفوف ميلان، وسيلعب بألوان الروسونيري حتى صيف 2026.

جدير بالذكر أن لوكا مودريتش انضم لصفوف ريال مدريد في صيف 2012، قادمًا من توتنهام.

وخلال تلك الفترة، ساهم مودريتش في تتويج الميرنجي، بجميع الألقاب الممكنة.

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