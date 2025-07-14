ربي أولادك صح علشان تضمن نجاحهم في الحياة

"ابني ابنك، وما تبنيش لابنك".. يصارع معظمنا الزمن، ويبذل وقته وجهده، وما يملك من إمكانيات، لكي يضمن لأبنائه مستقبلا مشرقا، ويتأكد من أنهم سيكونون سعداء، وسينالون من سبل الراحة والطمأنينة ما لم يتوافر له هو في حياته.

كثيرا ما يصطدم بعضنا بأن أبناءه لا يقدرون ما يفعل، ولا يدركون قيمة التضحيات التي بذلها الأب والأم من أجلهم.

أستاذنا الكبير صلاح قبضايا، رحمه الله تعالى، أثناء رئاسته لصحيفة الأحرار، قدم لنا درسًا لم ننسه أبدا، حين قال ضاربًا المثل بالملياردير المصري الأصل محمد الفايد الذي قدم لأبنائه، وخصوصًا ابنه محمد (الذي اشتهر بلقب دودي الفايد)، كل ما يحتاجونه وما لا يحتاجونه ليعيشوا حياة رائعة، ومع ذلك فقد كانوا مفتقدين لأهم متطلبات النجاح في الحياة، وهو القيم والأخلاق.. ومن هنا انهار كل ما بناه، وظن أنه فعل كل شيء لأبنائه.

"دودي الفايد" بلغ القمة في الشباب والثراء والوسامة والصحة، وفجأة إنهار كل شيء، وخسر حياته، وضاع من بين يدي والده، الذي وفر له كل الماديات، لكنه نسي المعنويات والروحانيات، والعلاقة الجميلة بينه وبين الخالق العظيم.. حبل الله المتين، وصراطه المستقيم.



"اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم".. وصية نبوية ذهبية، تمثل مبدأ أساسيا ترتكز عليه 90٪ من النجاح في الحياة. خشونة العيش، وعدم الاستسلام لمتع الدنيا، يضمن التماسك واستمرارية الحياة في حال فقد بعض الإمكانيات المادية. وتلك من أهداف ومكتسبات الصيام والصلاة.

نصيحة ماسية أهداها لي شيخي العارف بالله، السيد محمود أحمد سليم، رضي الله عنه وأرضاه، أحرص على الحفاظ عليها وأنا أتعامل مع أبنائي.. وهي أن أحتسب كل ما أقدمه لهم، لله سبحانه، لا أنتظر منهم مقابلا، ولا أترقب عرفانا بالجميل، ولا شكرانا، ولا حتى نظرة امتنان.

هذه النصيحة أراحتني كثيرا.. فلم يعد يؤثر في الأفعال الخشنة، ولا يضايقني اختفاء كلمة شكرا المعتادة، والمتوقعة، فأنا لا أفعل شيئا إلا لله، ولا أنتظر المقابل إلا منه سبحانه وتعالى.

لن تتخيلوا كم هو مريح، وكم هو مفيد أن تكون تعاملاتنا مع الناس، كل الناس، لوجه الله.. لا نبتغي إلا وجهه.. كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسادتنا ٱل البيت الطيبين الطاهرين، ومن على شاكلتهم من الصالحين والعارفين.. ولهذا ينجحون في هداية الناس، بالملايين، ويخرجونهم من الظلمات إلى النور.

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