الإثنين 14 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

ربي أولادك صح علشان تضمن نجاحهم في الحياة

"ابني ابنك، وما تبنيش لابنك".. يصارع معظمنا الزمن، ويبذل وقته وجهده، وما يملك من إمكانيات، لكي يضمن لأبنائه مستقبلا مشرقا، ويتأكد من أنهم سيكونون سعداء، وسينالون من سبل الراحة والطمأنينة ما لم يتوافر له هو في حياته.

 

كثيرا ما يصطدم بعضنا بأن أبناءه لا يقدرون ما يفعل، ولا يدركون قيمة التضحيات التي بذلها الأب والأم من أجلهم.

أستاذنا الكبير صلاح قبضايا، رحمه الله تعالى، أثناء رئاسته لصحيفة الأحرار، قدم لنا درسًا لم ننسه أبدا، حين قال ضاربًا المثل بالملياردير المصري الأصل محمد الفايد الذي قدم لأبنائه، وخصوصًا ابنه محمد (الذي اشتهر بلقب دودي الفايد)، كل ما يحتاجونه وما لا يحتاجونه ليعيشوا حياة رائعة، ومع ذلك فقد كانوا مفتقدين لأهم متطلبات النجاح في الحياة، وهو القيم والأخلاق.. ومن هنا انهار كل ما بناه، وظن أنه فعل كل شيء لأبنائه.

 

"دودي الفايد" بلغ القمة في الشباب والثراء والوسامة والصحة، وفجأة إنهار كل شيء، وخسر حياته، وضاع من بين يدي والده، الذي وفر له كل الماديات، لكنه نسي المعنويات والروحانيات، والعلاقة الجميلة بينه وبين الخالق العظيم.. حبل الله المتين، وصراطه المستقيم.
 

"اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم".. وصية نبوية ذهبية، تمثل مبدأ أساسيا ترتكز عليه 90٪ من النجاح في الحياة. خشونة العيش، وعدم الاستسلام لمتع الدنيا، يضمن التماسك واستمرارية الحياة في حال فقد بعض الإمكانيات المادية. وتلك من أهداف ومكتسبات الصيام والصلاة.

 

نصيحة ماسية أهداها لي شيخي العارف بالله، السيد محمود أحمد سليم، رضي الله عنه وأرضاه، أحرص على الحفاظ عليها وأنا أتعامل مع أبنائي.. وهي أن أحتسب كل ما أقدمه لهم، لله سبحانه، لا أنتظر منهم مقابلا، ولا أترقب عرفانا بالجميل، ولا شكرانا، ولا حتى نظرة امتنان.

 

هذه النصيحة أراحتني كثيرا.. فلم يعد يؤثر في الأفعال الخشنة، ولا يضايقني اختفاء كلمة شكرا المعتادة، والمتوقعة، فأنا لا أفعل شيئا إلا لله، ولا أنتظر المقابل إلا منه سبحانه وتعالى.

السنة والشيعة.. بين الطيب وشلتوت وخطيب كارفور (1)

اسمعونا

لن تتخيلوا كم هو مريح، وكم هو مفيد أن تكون تعاملاتنا مع الناس، كل الناس، لوجه الله.. لا نبتغي إلا وجهه.. كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسادتنا ٱل البيت الطيبين الطاهرين، ومن على شاكلتهم من الصالحين والعارفين.. ولهذا ينجحون في هداية الناس، بالملايين، ويخرجونهم من الظلمات إلى النور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رحمة الله تعالي رسول الله صلاح قبضايا النجاح في الحياة دودي الفايد الطمانينة تربية الأبناء تربية الأبناء الصحيحة فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي محمد أبو المجد

مواد متعلقة

في مأساة السنابسة، الإعدام هو الحل

فيلم مصري يروج للفساد الأخلاقي

فعل فاضح في السينمات

الأمتار الأخيرة من الحرب العالمية الثالثة

آل البيت النبوي في مصر.. القاسم الطيب، ضريحه مهدد بالانهيار بعد اندثار مراقد 8 من أبناء الصحابة

الأكثر قراءة

بصورة ميلانيا أمام الأهرام، نجل ترامب يوجه رسالة غامضة للعالم، والنشطاء: ماذا سيحدث؟

خطوات استيراد سيارة للاستعمال الشخصي بدون جمارك من 36 دولة

تشهير وإساءة، عمر زهران يحرر محضرا بقسم الجيزة والأمن يحقق

تطور مفاجئ في أزمة راتب كولر بالأهلي

مع بدء العد التنازلي لانتخاباته.. كم عدد أعضاء مجلس الشيوخ؟

التنظيم والإدارة يطلق موقعا إلكترونيا لاستعلام الموظفين عن الأحقية في الترقية

رابط الاستعلام عن ترقيات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة 2025

الأهلي يحقق مع وسام أبو علي اليوم بسبب إنستجرام

خدمات

المزيد

خطوات استيراد سيارة للاستعمال الشخصي بدون جمارك من 36 دولة

سعر النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

طن اليوريا العادي يرتفع 4730 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

ارتفاع 5 أصناف، سعر الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا إسماعيل وتفاصيل حفر بئر زمزم

تفسير حلم البكاء في المنام وعلاقته بالسرور وزوال الهموم

ما حكم لعبة البلياردو؟ تعرف على رد الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية