زمان كنا بنحزن جدا لما نكتشف كذب حد عزيز علينا، أو لما نتعرض للخداع من ناس قريبين لينا.

كام مرة عشنا أيام طويلة في اكتئاب وإحباط بسبب تجربة عاطفية، أو حتى أخوية، اكتشفنا في النهاية إن الطرف الآخر بيكذب علينا، أو مش بيحبنا بنفس الدرجة اللي بنحبه بيها.. إيه اللي حصل بعد ما كبرنا، وامتد بينا العمر؟!



مش بسهولة بنتأثر.. مش بنزعل بسرعة.. تقريبا مش بنحزن خالص علشان حاجة مادية.. ممكن جدا كلمة من إبن أو إبنة، أو زوجة تؤثر فينا، وتجرحنا، لكن المشاعر اتغيرت تماما.. بنفرح ببطء، ونغضب ببطء.. بنفكر بعمق، بدون تحيز.



لما بنقول نصيحة بنقولها بكل الصدق.. الخوف بقى قليل جدا.. مش قلقانين بخصوص المستقبل.

إحنا نشبه لعيبة الكورة بعد ما التسعين دقيقة خلصوا.. الحكم احتسب وقت ضايع، لكن هما مش عارفين كام دقيقة.. هما راضيين عن النتيجة.. مش إنتصار كبير، لكن الحمد لله، مش هزيمة.. غالبا تعادل.. بس تعادل بطعم الفوز.. المباراة كانت مع منافس قوي جدا.. علشان كدة هما راضيين، وفرحانين بالتعادل.



نفسهم، وأمنيتهم في الحياة، إن اللعيبة الصغيرين، والناشئين، ينصتوا لكلامهم ونصايحهم.. إحنا حاسين إن عندنا كنز كبير، وضخم من الخبرات الحقيقية، والتجارب، ناجحة وفاشلة، بنتمنى إن ولادنا وبناتنا يسمعوا لنا، ويصدقونا، وبالتأكيد سيستفيدوا، وهايوفروا وقت طويل جدا، بيضيع لو ماسمعوش كلامنا، وسوف يمرون بنفس التجارب، ويرتكبوا نفس الأخطاء.



أرجوكم اسمعونا.. بلاش تسخروا منا، وتتنمروا علينا، وتقولوا باستمرار: الدنيا اتغيرت.. حقيقي الجملة دي بتضايقني، ومش باعرف أقنع اللي بيقولها، بأن فيه أسس وقواعد مش بتتغير، حتى لو الظروف اتغيرت.



إنهيار الأخلاق، وانتشار الصفات السيئة، والكذب والنفاق، والخداع، والسرقة، والنصب والنهب، أدعى إنكم تسمعوا كلامنا، رغم التقدم التكنولوجي والعلمي الرهيب.. كل دى أسباب تؤكد إصرارنا على إنكم تسمعونا.



اسمعونا؛ أرجوكم.. تمسكوا بالصواب.. بالأخلاق.. حافظوا على الدين.. أعوا تستسلموا للظروف، وتبطلوا محاولات. حبوا كل الناس.. خليكم متسامحين.. الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. حبوا شغلكم.. واحترموه.. واجتهدوا فيه.. راعوا ربنا في كل تصرفاتكم.



أسوأ خطأ هو الاستسلام للشهوات.. حافظوا على الصلاة والصوم.. الاستقامة سلاح مهم جدا للنجاح.

بر الوالدين لازم يكون دستور الحياة.. إوعى تظلم.. إوعى تكذب. لما ربنا يرزقك بشريكة حياة، لازم تدرس الأسرة كلها.. فكر لو حصل خلاف بينكم هاتتكلم مع مين؟ هل فيه كبير تلجأ له، ولو معاك الحق ها ينصفك، ويقف جنبك، وللا لأ.



إوعى تغتر بشكل أو منظر خارجي خداع.. إعطي لنفسك فرصة للبحث العميق.. إسأل نفسك: هي البنت مادية؟ هل بتهتم بالمظهر فقط؟ هل بتفخر بيها لما تقدمها لأسرتك؟ هل بتحترم والدتك ووالدك؟ هل بتعامل إخواتك، خصوصا البنات، كويس؟



أصحابك.. إوعى تصاحب شخص مستهتر، أو مش بيخاف من ربنا.. أو بيقبل المال الحرام.. لو كدب عليك مرة، إحترس منه.. ولو تكرر الكدب إقطع علاقتك بيه فورا. خد بالك من تعليقاته على الأحداث.. لو بتدي رسايل سلبية خفف من علاقتك بيه.. لو دائم الانتقاد إبعد عنه تماما.

إنتبه لكلامه عن الآخرين، لو بيتكلم بطريقة سيئة عن الناس في غيابهم، يبقى أكيد بيغتابك في عدم وجودك.. وده ما ينفعش يكون صاحب.. جرب تستشيره في أمر خاص، لو شعرت لحظة بالحقد أو الخداع، سيبك منه.

إسمع كلامي.. مش هاتندم.

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