الأحد 13 يوليو 2025
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صحة ومرأة

التين البرشومي يقوي المناعة والعظام وينظم الهضم

التين البرشومى
التين البرشومى

فوائد التين البرشومى، التين البرشومى من الفاكهة الصيفية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة لمذاقها المميز وعشاق كثيرون.

وفوائد التين البرشومى، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن التين البرشومى من الفواكه الصيفية المحببة، ويتميز بلونه الزاهي وطعمه الحلو وفوائده الغذائية الغنية، ويحتوي التين البرشومي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والألياف، مما يجعله فاكهة مثالية لتعزيز الصحة العامة وتحسين جمال البشرة والشعر.

فوائد البرشومى للصحة 
فوائد البرشومى للصحة 

فوائد التين البرشومى للصحة 

وأضافت منى، أن من فوائد التين البرشومى للصحة:-

  • غني بالألياف الغذائية التي تحسن حركة الأمعاء وتساعد على الوقاية من الإمساك.
  • يساهم في توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء وتحسين عملية الهضم.
  • يساعد تناول التين البرشومي بانتظام في تقليل نسبة الكوليسترول الضار، وذلك بفضل الألياف القابلة للذوبان التي يحتويها.
  • يحتوي على سكريات طبيعية لا تسبب ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر بالدم.
  • يساهم في تحسين حساسية الإنسولين وتنظيم مستويات الجلوكوز في الدم.
  • يحتوي على مضادات أكسدة مثل الفلافونويدات والبوليفينولات، التي تحارب الالتهابات وتحمي الشرايين.
  • يحتوي على البوتاسيوم الذي ينظم ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.
  • غني بفيتامين C الذي يعزز مناعة الجسم ضد العدوى والفيروسات.
  • يحتوي أيضا على الزنك والمغنيسيوم المهمين لتقوية الجهاز المناعي.
  • يستخدم في الطب الشعبي لتقليل الالتهابات، وخاصة التهابات المفاصل والعضلات.
  • يحتوي على الكالسيوم والماغنيسيوم والفوسفور وهي معادن ضرورية لتقوية العظام والأسنان والوقاية من هشاشة العظام.
  • منخفض السعرات الحرارية، ويعطي الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يساعد على تقليل كميات الطعام المتناولة.
  • غني بمضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة المسؤولة عن شيخوخة البشرة.
  • يساعد على تجديد خلايا الجلد ويمنح البشرة إشراقة صحية.
  • يحتوي على فيتامين E وفيتامين C اللذين يحفزان إنتاج الكولاجين، مما يقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.
  • زيت التين البرشومي يستخدم في الكثير من منتجات العناية بالبشرة، لما له من قدرة عالية على الترطيب العميق والتنعيم.
  • يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات تساعد في تهدئة البشرة الملتهبة وعلاج الحبوب.
  • يغذي بصيلات الشعر بفضل احتوائه على الفيتامينات والمعادن مثل الحديد والزنك، مما يساعد على تقوية
  • يعمل زيت التين البرشومي على ترطيب فروة الرأس وتحسين ملمس الشعر وزيادة لمعانه.
  • التين البرشومي ليس مجرد فاكهة لذيذة فحسب، بل هو كنز من الفوائد الصحية والجمالية، وإدخاله ضمن النظام الغذائي والعناية اليومية يمكن أن يعود بنتائج مذهلة على صحة الجسم وجمال البشرة والشعر. ومع توفره في فصل الصيف، فهو خيار مثالي للانتعاش والفائدة معا.
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فوائد القرفة، لتنظيم السكر وتقوية المناعة والشعر

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فوائد الخيار، يرطب الجسم ويعزز عمل القلب

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