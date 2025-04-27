الأحد 27 أبريل 2025
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صحة ومرأة

وصفة طبيعية تخلصك من هيشان الشعر

هيشان الشعر
هيشان الشعر

هيشان الشعر من المشكلات التى تعانى منها الفتيات كثيرا لتأثيرها السلبي على مظهر الشعر ما يؤثر على مظهر الفتيات وجمالهم.

وهيشان الشعر يمكن التغلب عليه من خلال التركيب اليومى وتمشيط الشعر للحفاظ على مظهره، هذا بجانب الوصفات الطبيعية التى تغذى الشعر وترطبه بعمق.

وصفة طبيعية تساعد في علاج هيشان الشعر 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية تساعد على علاج هيشان الشعر 

المكونات:-

 ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند الطبيعي.

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

ملعقة صغيرة من زيت الأرغان (اختياري).

طريقة التحضير والاستخدام:

  • قومي بتدفئة زيت جوز الهند قليلًا حتى يصبح دافئا وليس ساخنا.
  • أضيفي العسل وزيت الأرجان إلى الزيت الدافئ وامزجي المكونات جيدًا.
  • قسمي شعرك إلى أجزاء، ثم وزعي الخليط على كامل الشعر، مع التركيز على الأطراف.
  • غطي شعرك بقبعة استحمام بلاستيكية أو منشفة دافئة واتركي المزيج لمدة 30 إلى 45 دقيقة.
  • اغسلي شعرك جيدًا بالشامبو المناسب لنوع شعرك والماء الفاتر.
  • كرري هذه الوصفة مرة إلى مرتين أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.
هيشان الشعر 
هيشان الشعر 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة مع احمد القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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وصفة طبيعية لفرد شعرك يوم شم النسيم

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