الرجلة تنظم السكر بالدم وتقوي العظام

فوائد الرجلة، الرجلة من الخضروات التى لها شعبية كبيرة فى مصر خاصة مناطق الأرياف، ولها استخدامات عديدة وتباع لدى العطار بعد تجفيفها.

وفوائد الرجلة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الرجلة، والتي تعرف في بعض المناطق بـ"البقلة"، هي نبات ورقي أخضر يستخدم في الطب الشعبي منذ قرون، ويتميز بمذاقه الحامضي قليلا وقيمته الغذائية العالية، تعتبر الرجلة من النباتات الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3، والفيتامينات، والمعادن، مما يجعلها غذاء مثالي للوقاية من العديد من الأمراض، وكذلك لتحسين صحة البشرة والشعر.

القيمة الغذائية للرجلة

وأضاف السيد، أن الرجلة تحتوي على، أوميجا 3 النباتي، وهو نادر في النباتات، وفيتامين A، C، E، ومعادن مثل الكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والزنك، ومركبات مضادة للأكسدة مثل البيتالين والجلوتاثيون، وألياف غذائية مفيدة للهضم.

فوائد الرجلة للصحة

فوائد الرجلة للصحة

وتابع، أن من فوائد الرجلة:-

الرجلة غنية بالأوميجا 3، الذي يعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، مما يساعد في الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين.

بفضل احتوائها على البوتاسيوم والمغنيسيوم، تساعد الرجلة في تنظيم ضغط الدم وتقليل التوتر في الأوعية الدموية.

الألياف الغذائية الموجودة في الرجلة تبطئ من امتصاص السكر، مما يساهم في تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم، خاصة لمرضى السكري.

الرجلة تساعد في تحسين الهضم وتخفيف الإمساك بسبب غناها بالألياف، كما تعمل على تنظيف القولون وتحفيز حركة الأمعاء.

الفيتامينات ومضادات الأكسدة الموجودة في الرجلة تعزز مناعة الجسم، وتزيد من مقاومته للأمراض والالتهابات.

تحتوي الرجلة على مركبات مضادة للالتهابات تساهم في تخفيف الألم الناتج عن التهابات المفاصل والروماتيزم.

بعض الدراسات تشير إلى أن مضادات الأكسدة في الرجلة مثل البيتالين قد تقلل من خطر تطور بعض أنواع السرطان من خلال تقليل تلف الخلايا الناتج عن الجذور الحرة.

احتوائها على الكالسيوم والمغنيسيوم يجعلها مفيدة في تقوية العظام والوقاية من هشاشتها.

الفيتامين C ومضادات الأكسدة فى الرجلة تساهم في تحسين مظهر البشرة، وتقليل ظهور التجاعيد، ومنح البشرة إشراقة صحية

تستخدم الرجلة موضعيا لتقليل الالتهابات مثل حب الشباب، والطفح الجلدي، بسبب خصائصها المضادة للبكتيريا والالتهاب.

تحتوي الرجلة على نسبة عالية من الماء والمركبات التي تساعد في ترطيب البشرة بشكل طبيعي.

الفيتامينات والمعادن الموجودة في الرجلة مثل الحديد والزنك تساعد على تقوية الشعر ومنع تساقطه وتحفيز نموه.

محاذير استخدام الرجلة

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه يفضل عدم الإفراط في تناول الرجلة لمرضى الكلى، لأنها تحتوي على الأوكسالات التي قد تساهم في تكوين الحصوات، ويجب غسل الرجلة جيدا قبل تناولها لتجنب الملوثات.

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