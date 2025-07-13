هل تنجح الملكية الجزئية للعقار في إنعاش حركة السوق؟

اتجهت الكثير من الشركات العقارية للتوسع في الملكية الجزئية للعقار بهدف إنعاش حركة البيع والتغلب على تراجع القدرة الشرائية بالسوق فى ظل الارتفاعات الكبيرة فى الأسعار وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات حول نجاح هذا الاتجاه وتأثيره على السوق العقاري المصري.

والملكية الجزئية للعقارات تعني أن مجموعة من المستثمرين يمتلكون عقارًا أو أصلًا معينًا بشكل مشترك، حيث يشتري كل مستثمر حصة من العقار بدلًا من امتلاك العقار بالكامل. هذا النظام يسمح لعدة مستثمرين بتقاسم التكاليف والفوائد والمسؤوليات المرتبطة بالملكية، مثل صيانة العقار وتحقيق عوائد من تأجيره أو بيعه.

د. عبد الخالق إبراهيم: هناك حاجة لتيسير إجراءات شراء وتسجيل العقارات

فى البداية أكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، على إنشاء وحدة متخصصة لتنظيم المعاملات العقارية داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتخصص هذه الوحدة في تنظيم عمليات التسويق، وتحديد الشركات المعنية وتقييم أدائها لضمان جودة الخدمة والشفافية.

وأضاف، أن القطاع العقاري في مصر ما زال بحاجة إلى تحسين منظومة التسويق بشكل أكثر احترافية، مقارنةً بعدد من الدول التي تبدأ في الترويج للمشروعات العقارية قبل حتى انطلاقها.

وأكد أن وزارة الإسكان تعمل حاليًا على تطوير عدة محاور لدعم القطاع العقاري، يأتي في مقدمتها ملف تنظيم قطاع التسويق العقاري والذي لا يزال بحاجة إلى دفعة قوية لتعزيز مستوى الكفاءة والاحتراف، ليتواكب مع السوق العالمي في مجال التسويق العقاري.

وأشار إلى أن هناك حاجة لتيسير إجراءات شراء وتسجيل العقارات، وذلك من خلال تنظيم العمل بين مختلف الجهات المعنية.

أحمد الدسوقي: الملكية الجزئية أداة مالية واستثمارية مبتكرة

ومن جانبه، أكد أحمد الدسوقي، الخبير العقاري، أن مفهوم الملكية الجزئية للعقار بات يمثل أداة فعالة وحديثة لدعم المطورين العقاريين، وفي الوقت نفسه يعد فرصة جاذبة لصغار المستثمرين الراغبين في دخول السوق العقارية دون الحاجة لرؤوس أموال ضخمة.

وقال: “الملكية الجزئية للعقار ليست مجرد منتج عقاري، بل هي أداة مالية واستثمارية مبتكرة، تمكّن المطورين من تحقيق سيولة أسرع، وتوفر للمستثمرين فرصًا للدخول في السوق بأقل تكلفة ممكنة مع ضمان عوائد إيجارية مستقرة.”

وأشار إلى أن الشركة أطلقت التجربة رسميًا للسوق وأثبتت نجاحها في خلق سوق افتراضي ناجح للملكية الجزئية.

وأضاف: “عند إطلاق المنتج رسميًا، قررنا البدء بطرح الوحدات التجارية بدلًا من السكنية، لتبسيط الفكرة على المستثمرين، خاصة في ظل بحث السوق حاليًا عن منتجات عقارية تدر دخلًا ثابتًا، مع ارتفاع معدلات التضخم وسعي الأفراد لتحقيق دخل سلبي مستدام”.

وكشف أحمد الدسوقي أن من أبرز التحديات التي واجهت السوق عند إدخال نموذج الملكية الجزئية، هي نقص المعرفة والوعي لدى المستثمرين حول طبيعة هذا المنتج وآلياته، بالإضافة إلى بعض الممارسات مثل المبالغة في الوعود أو الـ”Over Promising”، والتي قد تؤدي إلى اهتزاز ثقة العملاء إذا لم يتم الالتزام بعوائد واقعية ومدروسة.

وشدد على أن نجاح نموذج الملكية الجزئية للعقار يتطلب وجود سوق ثانوي نشط (Second Market) يمكن من خلاله للمستثمرين إعادة بيع حصصهم بسهولة، مع دعم من شركات الوساطة العقارية والمنصات الرقمية المتخصصة، إلى جانب ضرورة أن يلتزم المطورون بعدم طرح كميات تفوق قدرة السوق على الاستيعاب.

وحول المناطق والمنتجات الجاذبة، قال أحمد الدسوقي: “نرى فرصًا واعدة في مناطق مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين، ورأس الحكمة، خاصة مع التطور السريع الذي تشهده هذه المناطق وتزايد الطلب على العقارات التجارية والإدارية بها، إلى جانب المنتجات العقارية ذات العائد الإيجاري المرتفع.”

د. محمد عبد الجواد: الملكية الجزئية تناسب العقارات السياحية والتجارية والإدارية

ومن جانبه، اكد الدكتور محمد عبد الجواد، الخبير العقاري، أن نموذج الملكية الجزئية يعد أداة استثمارية تتيح لشريحة أوسع من المستثمرين الوصول إلى الأصول العقارية المُدرة للدخل دون الحاجة إلى شراء الوحدة كاملة، حيث يمكن للمستثمرين شراء حصص في العقارات والحصول على دخل نسبي منها، على أن تتولى إدارتها شركات احترافيه متخصصة.

وأضاف أن هذا النموذج مناسب بشكل خاص للأصول السياحية والتجارية والإدارية، بالإضافة إلى الوحدات السكنية الفندقيه، لا سيما في المناطق ذات الطلب المرتفع مثل المدن الساحلية، والقاهرة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة. وأكد أن هذا التنوع في أنواع الأصول والمواقع يعزز من قدرة النموذج على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ولفت إلى أن اقتصار ملكية الحصص على شركة التطوير فقط قد يعيق عمليات خروج المستثمرين في حال غياب مشترين، واقترح لمواجهة هذه الإشكالية إنشاء صندوق استثماري متخصص أو كيان ذي غرض خاص (SPV) يتولى إدارة الحصص، ويتيح للمستثمرين الدخول والخروج بسهولة.

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