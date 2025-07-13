معدلات تنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي بالعبور الجديدة

كشف الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، عن معدلات تنفيذ عدد من المشروعات بالمدينة.

وأشار إلى مشروع عمارات النزهة، والتي تضم 66 عمارة بإجمالي 1584 وحدة سكنية، واطلع رئيس الجهاز على أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية بعدد من الوحدات، ووجّه بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، وسرعة إنجاز الأعمال تمهيدًا لتسليم الوحدات لمستحقيها.

وتابع أعمال الخدمات العامة من شبكات المرافق (مياه – صرف صحي – كهرباء)، بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع العام، واللاند سكيب، والزراعة، وأماكن انتظار السيارات (الباركات)، بما يحقق بيئة عمرانية متكاملة ومستدامة.

وتفقد أعمال تنفيذ المرحلة السادسة من مشروع الإسكان الاجتماعي، والتي تضم 125 عمارة بعدد 3000 وحدة سكنية، حيث تابع رئيس الجهاز نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد وجودة التنفيذ، مع استكمال جميع أعمال المرافق والخدمات بالتوازي مع الانتهاء من الوحدات.

وأكد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر أن جهاز المدينة يعمل على المتابعة اليومية لكافة المشروعات الجاري تنفيذها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرصًا على توفير وحدات سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين، وتسهم في دعم خطة الدولة للتنمية العمرانية وتوفير سكن كريم لكل المصريين.

الموقف التنفيذي للوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"

من جانب آخر، تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نتائج جولات تفقدية وتقارير عن الموقف التنفيذي للوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بعددٍ من المدن الجديدة، والتي تشمل الآلاف من الوحدات السكنية بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل للمواطنين، وذلك في إطار خطة وزارة الإسكان لتنفيذ رؤية الدولة نحو توفير المسكن الملائم.

وخلال متابعته لسير العمل بالوحدات السكنية الجاري تنفيذها بمدن العاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة، وأسيوط وقنا الجديدتين، أكد وزير الإسكان أهمية مواصلة متابعة الأعمال ميدانيًا ودفع وتكثيف الأعمال بالعمارات، بجانب مشروعات الخدمات والمرافق بمواقع تنفيذ الوحدات، وكذا سرعة تذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، لضمان تسليم الوحدات السكنية للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة وفي التوقيتات المحددة لها.

جولة تفقدية بمشروعات الإسكان ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"

وفي السياق ذاته، قام المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمهندس أحمد إسماعيل، ممثل وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية بعدد من مشروعات الإسكان ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمدينة.

وشملت الجولة تفقد أعمال تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية بحي النرجس – المرحلتين الخامسة والسادسة، حيث تضم المرحلة الخامسة ٢٩٨ عمارة بإجمالي ٧١٥٢ وحدة سكنية، بمساحة ٩٠ مترًا للوحدة، والتي وصلت نسبة تنفيذها إلى مرحلة متقدمة، كما تضم المرحلة السادسة ٢٤٠ عمارة بها ٥٧٦٠ وحدة سكنية كاملة المرافق، بنفس المساحة.

وخلال الجولة، تم تأكيد أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير الإنشائية المحددة للوحدات، والتنفيذ طبقًا للجداول الزمنية المعتمدة، وسرعة تذليل أي عقبات ميدانية قد تواجه شركات التنفيذ.

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