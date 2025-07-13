أمير الكويت يبدأ أول زيارة رسمية إلى فرنسا

بدأ أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى باريس، هي الأولى له منذ توليه الحكم، برفقة وفد حكومي رفيع.

زيارة رسمية من أمير المويت لفرنسا

وتأتي الزيارة وسط تصاعد التوترات الإقليمية، خاصة الحرب في غزة والضربات بين إيران وإسرائيل.

أهداف زيارة أمير الكويت الي فرنسا

وقال الإليزيه: إن الزيارة تهدف لتعزيز التعاون الثنائي في السياسة والدفاع والاقتصاد، تزامنًا مع رئاسة الكويت لمجلس التعاون الخليجي.

ومن المقرر أن يشارك الأمير في العرض العسكري الفرنسي في 14 يوليو الجاري، ويلتقي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في غذاء عمل رسمي.

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