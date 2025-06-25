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خارج الحدود

الطلاب المصريون يكتسحون أوائل الثانوية العامة في الكويت بنسبة 100%

علم الكويت، فيتو
علم الكويت، فيتو

اكتسح الطلبة المصريون المقيمون بدولة الكويت نتيجة أوائل الثانوية العامة على مستوييها العلمي والأدبي بنسبة 100%.

نتيجة الثانوية العامة بدولة الكويت 

وكان اعتمد وزير التربية وزير التعليم العالي في دولة الكويت، الدكتور سعود الحربي، اليوم الأربعاء، نتائج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، والتعليم الديني.

وبلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 99.7 %، بينما في القسم الأدبي 97.89 %، أما في التعليم الديني بلغت 96 %.

 

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