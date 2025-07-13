علمت برحيلي من الأهلي عبر السوشيال ميديا، خالد عبد الفتاح ينضم لتدريبات سيراميكا اليوم

ينتظم اليوم الأحد خالد عبد الفتاح لاعب النادي الأهلي السابق بتدريبات فريقه الجديد سيراميكا كليوباترا ضمن استعداداه للموسم الجديد.

ووقع خالد عبد الفتاح رسميا لنادي سيراميكا على أن يعلن النادي التوقيع رسميا خلال ساعات.

انتقال خالد عبد الفتاح الي سيراميكا كليوباترا

وأعلن خالد عبد الفتاح لاعب النادي الأهلي، انتقاله رسميًا إلى صفوف سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مشيرًا إلى أن الرحيل عن القلعة الحمراء، من أجل العودة للمشاركة في المباريات، بعد جلوسه على دكة البدلاء لفترة طويلة.

وقال خالد عبد الفتاح في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "لا يوجد لاعب في الأهلي سيرغب في الرحيل، اتخذت قرار الرحيل عن الأهلي والانتقال إلى سيراميكا كليوباترا من أجل اللعب بشكل منتظم، لأن قلة المشاركة كانت أمرا صعبا، وسأسعى للعودة إلى القلعة الحمراء من جديد”.

خالد عبد الفتاح

أوضح عبد الفتاح: “خلال كأس العالم للأندية، أخبرني المدرب خوسيه ريبيرو بنيته الاعتماد علي في مركز قلب الدفاع، ما جعلني أتمسك بالأمل في البقاء، لكن بعد العودة إلى مصر، أبلغني وكيلي أحمد يحيى بموافقة الأهلي على رحيلي”.

وأضاف: "إذا كان لي نصيب فسوف أعود للنادي الأهلي مجددًا، وسمعت أنباء رحيلي من السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية، وهذه هي وجهة نظر المدير الفني في النهاية، والآن سأخوض تجربة جديدة مع سيراميكا بطموح جديد".

وأشار اللاعب إلى أنه تواصل مع المدير الفني لسيراميكا، علي ماهر، وأنه يثق في تقديم موسم مميز تحت قيادته.

وأكد اللاعب أنه بدأ رحلة جديدة مع سيراميكا بطموحات كبيرة، مشيرا إلى أن هدفه العودة مستقبلا للنادي الأهلي، والانضمام لصفوف منتخب مصر.

رحيل خالد عبد الفتاح عن الاهلي





وتابع: "سأعمل على إثبات نفسي في سيراميكا، للعودة للنادي الأهلي والانضمام لمنتخب مصر".

وأتم: "كنت أتمنى المشاركة في كأس العالم للأندية، وأرى الرحيل عن الأهلي تحدي لإثبات ذاتي، والتأكيد على أنني أستحق العودة لهذا المستوى، وأركز على خطوتي المقبلة، بتقديم موسم جيد مع سيراميكا، والانضمام لمنتخب مصر

الأهلي ينهي اتفاقه مع سيراميكا لضم محمد شكري

وأنهى النادي الأهلي اتفاقه مع فريق سيراميكا كليوباترا للتعاقد مع محمد شكري، الظهير الأيسر للفريق، لتدعيم الجبهة اليسرى، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى الأهلي لتدعيم الجبهة اليسرى بعد رحيل المغربي يحيى عطية الله، وقبله التونسي علي معلول.



كما اقترب عمرو السولية لاعب الاهلي السابق أيضا من إنهاء التعاقد مع سيراميكا للانضمام لصفوفه الصيف الجاري.

سيراميكا كليوباترا يعلن ضم محمد المغربي

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، التعاقد مع محمد المغربي مدافع الاتحاد السكندري، خلال الانتقالات الصيفية الحالية استعدادًا للموسم الجديد.

كما وافق نادي سيراميكا كليوباترا، على انتقال محمد متولي كناريا إلى نادي الاتحاد السكندري بشكل نهائي، بجانب إعارة محمد توني، لاعب خط الوسط، لمدة موسم بنية البيع، وإعارة نور علاء لمدة موسم واحد.

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