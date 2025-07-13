خالد عبد الفتاح يعلن رحيله عن الأهلي والانتقال لسيراميكا كليوباترا

أعلن خالد عبد الفتاح، لاعب النادي الأهلي، انتقاله رسميًا إلى صفوف سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال عبد الفتاح في تصريحات تلفزيونية: “اتخذت قرار الرحيل عن الأهلي والانتقال إلى سيراميكا كليوباترا من أجل اللعب بشكل منتظم، لأن قلة المشاركة كانت أمرا صعبا، وسأسعى للعودة إلى القلعة الحمراء من جديد”.

وأكد اللاعب أنه بدأ رحلة جديدة مع سيراميكا بطموحات كبيرة، مشيرا إلى أن هدفه العودة مستقبلا للنادي الأهلي، والانضمام لصفوف منتخب مصر.

أوضح عبد الفتاح: “خلال كأس العالم للأندية، أخبرني المدرب خوسيه ريبيرو بنيته الاعتماد علي في مركز قلب الدفاع، ما جعلني أتمسك بالأمل في البقاء، لكن بعد العودة إلى مصر، أبلغني وكيلي أحمد يحيى بموافقة الأهلي على رحيلي”.

وأشار اللاعب إلى أنه تواصل مع المدير الفني لسيراميكا، علي ماهر، وأنه يثق في تقديم موسم مميز تحت قيادته.

الأهلي ينهي اتفاقه مع سيراميكا لضم محمد شكري

وأنهى النادي الأهلي اتفاقه مع فريق سيراميكا كليوباترا للتعاقد مع محمد شكري، الظهير الأيسر للفريق، لتدعيم الجبهة اليسرى، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى الأهلي لتدعيم الجبهة اليسرى بعد رحيل المغربي يحيى عطية الله، وقبله التونسي علي معلول.

10 معلومات عن محمد شكري صفقة الأهلي المنتظرة

1ـ ولد في 6 يوليو عام 1999 أي يبلغ من العمر 25 عاما.

2ـ بدأ مسيرته الكروية ضمن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

3ـ يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر.

4ـ تم تصعيده إلى الفريق الأول بالنادي الأهلي خلال فترة قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر.

5ـ توج مع الأهلي بلقبي الدوري المصري الممتاز وكأس مصر.

6ـ انتقل إلى صفوف سموحة على سبيل الإعارة، من يناير 2021 وحتى صيف 2022، وشارك معهم في 17 مباراة، وسجل هدفا وحيدا.

7ـ انضم إلى سيراميكا كليوباترا مع انطلاق موسم 2022-2023، وتوج معهم بلقب كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة ثلاث مرات.

8ـ شارك في 58 مباراة بقميص سيراميكا، سجل خلالها 5 أهداف، وصنع 11 هدفا.

9ـ تم استدعاؤه لمعسكر منتخب مصر الأول في مارس 2024 بقيادة المدير الفني حسام حسن، وشارك كبديل في مباراة مصر الودية أمام نيوزيلندا، وهي أول مشاركة دولية له.

10ـ تعرض لقطع في الرباط الصليبي يوم 14 أبريل 2024 أمام المصري البورسعيدي قبل أن يعود للملاعب هذا الموسم أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر لكنه ظل بديلا.

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