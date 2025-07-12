السبت 12 يوليو 2025
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رياضة

سيراميكا يعلن ضم محمد المغربي في أولى صفقاته الصيفية

محمد المغربي، فيتو
محمد المغربي، فيتو

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، التعاقد مع محمد المغربي مدافع الاتحاد السكندري، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، في أولى صفقاته استعدادًا للموسم الجديد.

كما وافق نادي سيراميكا كليوباترا، على انتقال محمد متولي كناريا إلى نادي الاتحاد السكندري بشكل نهائي، بجانب إعارة محمد توني، لاعب خط الوسط، لمدة موسم بنية البيع، وإعارة نور علاء لمدة موسم واحد.

 

تشكيل قطاع الناشئين في سيراميكا 

أعلن الكابتن إسماعيل يوسف، رئيس قطاع الناشئين في نادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل قطاع الناشئين للموسم الرياضي الجديد ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

ويشمل التشكيل الجديد، تعيين الكابتن ياسر رضوان مدير فنيًا عامًا لقطاع الناشئين، والكابتن تامر عبد الحميد مديرًا لإدارة الأكاديميات

وجاء تشكيل الأجهزة الفنية كالتالي:


مواليد 2007
المدير الفني: كابتن أدهم وليد 
المدرب: كابتن أيمن مجدي السيد 
المدرب: كابتن محمد مصطفى 
مدرب حراس المرمى: كابتن مصطفى علي 
أخصائي طبي: د.محمد السيد 
إداري: كابتن أحمد رجب


مواليد 2009
المدير الفني: كابتن محمد كمال
المدرب: كابتن ياسر رمضان
المدرب: كابتن مصطفى إبراهيم
مدرب حراس المرمى: كابتن محمد شريف أحمد
أخصائي طبي: د.مجدي عبد الحكيم
إداري: كابتن إبراهيم محمود


مواليد 2010
المدير الفني: كابتن محمود محمود 
المدرب: كابتن أحمد محسن 
المدرب: كابتن سيد سعد جمعة 
مدرب حراس المرمى: كابتن محمد حنفي حسين 
أخصائي طبي: محمد حمزة إبراهيم 
إداري: كابتن إيهاب عليوي


مواليد 2011
المدير الفني: كابتن عمرو شعبان توفيق 
المدرب: كابتن محمود نبيل
المدرب: كابتن محمد جمال 
مدرب حراس المرمى: كايتن عبد الرحمن عمر
أخصائي طبي: د.نادر إبراهيم محمد
إداري: كابتن حمدي رمضان


مواليد 2013
المدير الفني: كابتن محمود شعبان 
مدرب: كابتن عمرو سعيد 
مدرب: كابتن محمد ممدوح
مدرب حراس المرمى: كابتن نبيل حسن محمد 
أخصائي طبي: د.صالح عبد الله
إداري: كابتن أحمد عبد الفتاح

 

مواليد 2015
المدير الفني: كابتن محمود رجب 
مدرب: كابتن عاطف يوسف 
مدرب: كابتن هاني أحمد 
مدرب حراس المرمى: كابتن عبد الحليم أحمد 
أخصائي طبي: د.محمد حسن علي 
إداري: كابتن أحمد عبد الفتاح

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سيراميكا كليوباترا نادى سيراميكا كليوباترا محمد المغربي الاتحاد السكندري الإنتقالات الصيفية

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