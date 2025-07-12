السبت 12 يوليو 2025
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خارج الحدود

مخاوف إسرائيلية من حصول تركيا على مقاتلات إف 35

إف 35
إف 35

نقلت صحيفة معاريف العبرية عن مسؤول إسرائيلي رفيع  قوله: إن هناك  خطورة في حال حصول تركيا على مقاتلات "إف-35" الأمريكية، مدعيا أن هذه الخطوة قد تُستخدم لأغراض هجومية ضد بلاده وتهدد استقرار المنطقة.

مخاوف إسرائيلية من حصول تركيا على مقاتلات إف 35


وقال المسؤول الإسرائيلي إن "تل أبيب ستتخذ خطوات لإحباط هذه النوايا إذا اقتضى الأمر"، مبرزا أن "أنقرة تسعى لاستعادة نفوذها العثماني، بما في ذلك في القدس".

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وأوضحت "معاريف" أن التحذير يأتي في ظل تخوف تل أبيب من أن "تستخدم أنقرة "إف-35" بشكل عدواني، خاصة ضد إسرائيل".

وأشار المسؤول إلى "احتمال مواجهة عسكرية مع تركيا"، وهو احتمال وصفه بأنه "بعيد ولكنه متزايد"، مؤكدا أن "الأولوية هي تجنب التصعيد".

وكشف أن "إسرائيل سبق أن اتخذت إجراءات لإحباط الخطط التركية في سوريا، وستتخذ إجراءات أخرى إذا لزم الأمر".وأكد المسؤول أن إسرائيل ترى أن "الكونغرس الأميركي قادر، بل ينبغي عليه، عرقلة أي صفقة لبيع طائرات إف-35 لتركيا".

 

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تركيا مقاتلات اف 35 إسرائيل

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