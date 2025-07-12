6 عروض لقصور الثقافة في المهرجان القومي للمسرح

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة، في فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، والمقرر انطلاقها يوم 20 يوليو الجاري.

عروض قصور الثقافة بالمهرجان القومي للمسرح

وتأتي مشاركة قصور الثقافة بستة عروض تمثل فرقها، وتشمل: "لعنة زيكار" للمخرج إبراهيم السيد الفقي من فرقة كفر الشيخ، و"أول من رأى الشمس" للمخرج أحمد زكي من فرقة قصر ثقافة روض الفرج.



بالإضافة إلى عرض "مرسل إلي" للمخرج محمد فرج من فرقة السنبلاوين، و"سينما 30" للمخرج محمد الحداد من فرقة قومية البحيرة، و"شارع 19" للمخرج عمرو حسان من فرقة مركز الجيزة الثقافي، وأخيرًا "اليد السوداء" للمخرج بيشوي عماد من الفرقة النوعية ببورسعيد.

العروض المشاركة بالمهرجان القومي للمسرح

وتشهد الدورة الجديدة من المهرجان القومي للمسرح مشاركة 35 عرضًا مسرحيًا في المسابقة الرسمية وثلاثة عروض علي الهامش، تمثل مختلف المؤسسات الفنية والثقافية والمستقلة في مصر، وتتنوع ما بين عروض رسمية وجامعية ومستقلة وخاصة، بما يعكس ثراء المشهد المسرحي المصري وتنوع تجاربه.

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