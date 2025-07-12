تعرف على عروض البيت الفني للمسرح المشاركة بالمهرجان القومي

يشارك البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، بستة عروض ضمن فعاليات المسابقة الرسمية بالمهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، والتي تنطلق دورته الثامنة عشرة يوم 20 يوليو الجاري.

عروض البيت الفني للمسرح

وتأتي عروض البيت الفني للمسرح المشاركة بالمهرجان، هي: "كارمن" من إخراج ناصر عبد المنعم لفرقة مسرح الطليعة، و"يمين في أول شمال" من إخراج عبد الله صابر، و"سجن النسا" من إخراج يوسف مراد منير، و"كازينو" من إخراج عمرو حسان، وكلها لفرقة المسرح الحديث، بالإضافة إلى عرض "حكايات الشتا" من إخراج محمد العشري لفرقة مسرح الغد، وعرض "فندق العالمين" من إخراج محمد طايع لفرقة مسرح الشباب.

العروض المشاركة بالمهرجان القومي للمسرح

وتشهد الدورة الجديدة من المهرجان القومي للمسرح مشاركة 35 عرضًا مسرحيًا في المسابقة الرسمية وثلاثة عروض علي الهامش، تمثل مختلف المؤسسات الفنية والثقافية والمستقلة في مصر، وتتنوع ما بين عروض رسمية وجامعية ومستقلة وخاصة، بما يعكس ثراء المشهد المسرحي المصري وتنوع تجاربه.

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