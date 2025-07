ديزني تعيد جوني ديب وأورلاندو بلوم وكيرا نايتلي لبطولة Pirates of the Caribbean 6

Pirates of the Caribbean ، كشفت تقارير صحفية أن شركة ديزني، قررت إعادة الممثل الشهير جوني ديب، وأورلاندو بلوم، والممثلة كيرا نايتلي لبطولة الجزء السادس من سلسلة أفلام Pirates of the Caribbean 6.

وذكرت التقارير، أنه لا يوجد تأكيد رسمي حتى الآن، على طاقم الفيلم، ولا يزال الفيلم في مرحلة التطوير ويشرف المنتج جيري بروكهايمر، على عملية الإنتاج.

فيما أكدت التقارير، أن سيناريو الجزء السادس، من سلسلة أفلام قراصنة الكاريبي ـ "Pirates of the Caribbean 6"، أصبح جاهزًا، وفي انتظار موافقة شركة ديزني عليه.

ديزني تعمل على إنتاج فيلمين من سلسلة Pirates of the Caribbean

كشف المنتج جيري بروكهايمر، أن شركة ديزني تعمل على إنتاج فيلمين جديدين، من سلسلة أفلام Pirates of the Caribbean الشهيرة.

وأوضح بروكهايمر، أن أحد الفيلمين، سيكون قصة جديدة، لإعادة إنتاج سلسلة Pirates of the Caribbean، وسيكتب السيناريو الكاتب جيف ناثانسون، كاتب فيلم The Lion King، فيما سيكون الفيلم الثاني، مشتق من سلسلة الأفلام، سيكون من بطولة النجمة مارجو روبي.

