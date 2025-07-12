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خارج الحدود

انفجارات قوية تهز جبلة السورية وأنباء عن استهداف إسرائيلي (فيديو)

انفجارات قوية تهز
انفجارات قوية تهز جبلة السورية، فيتو

أفادت مصادر سورية، فجر اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات قوية هزت أرجاء مدينة "جبلة" التابعة لمحافظة اللاذقية في سوريا.

ورجحت مصادر وشهود عيان في أنباء أولية أن يكون الانفجار الذي استهدف موقع اللواء 107 في بلدة "زاما"، ناجمًا عن استهداف إسرائيلي للأراضي السورية.


وقالت مصادر محلية إن الاستهداف قد يكون وقع عبر البوارج الحربية الإسرائيلية من جهة الساحل السوري مستهدفة اللواء 107.

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