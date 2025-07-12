انفجارات قوية تهز جبلة السورية وأنباء عن استهداف إسرائيلي (فيديو)

أفادت مصادر سورية، فجر اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات قوية هزت أرجاء مدينة "جبلة" التابعة لمحافظة اللاذقية في سوريا.

ورجحت مصادر وشهود عيان في أنباء أولية أن يكون الانفجار الذي استهدف موقع اللواء 107 في بلدة "زاما"، ناجمًا عن استهداف إسرائيلي للأراضي السورية.

الصواريخ أطلقت من بوارج إسرائيلية مقابل الساحل السوري استهدفت اللواء 107 زاما بريف جبلة غربي #اللاذقية يشار بأن عناصر من وزارة دفاع سلطة الأمر الواقع من جنسيات غير سورية انتشرت بالأمس في اللواء 107. pic.twitter.com/6WNpQTdShn July 11, 2025



وقالت مصادر محلية إن الاستهداف قد يكون وقع عبر البوارج الحربية الإسرائيلية من جهة الساحل السوري مستهدفة اللواء 107.

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