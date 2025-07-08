السلام مع سوريا مقابل وقف حرب غزة، خطة ترامب الجديدة لـ إسرائيل

عرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إمكانية التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وسوريا، مقابل موافقة إسرائيل على إنهاء الحرب في غزة.

ترامب أرسل مبعوثا إلى دمشق

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، نقلا عن مصادر مقربة من البيت الأبيض، أن "ترامب أرسل مبعوثا إلى دمشق، لتثبيت اتفاق بين سوريا وإسرائيل، على أن تكون الولايات المتحدة ضامنا له، دون أن يُسمِّ هوية المبعوث أو جدول اجتماعاته.

وقال البيت الأبيض، أمس الاثنين، إن "الأولوية القصوى" للرئيس الأمريكي هي إنهاء الحرب في غزة وتحرير الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس".

هجوم جديد واسع النطاق على قطاع غزة

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، عن "مقترح نهائي" لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 16 مايو الماضي، بدء هجوم جديد واسع النطاق على قطاع غزة أطلق عليه عملية "عربات جدعون"، شمل شن ضربات مكثفة ونقل قوات للسيطرة على مناطق داخل القطاع بهدف تحقيق أهداف الحرب بما فيها "تحرير المحتجزين الإسرائيليين وهزيمة حركة حماس"، ودفع السكان المدنيين إلى منطقة أصغر في الجنوب.

إدخال كميات أساسية من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وقرر نتنياهو، في 18 مايو الماضي، إدخال "كميات أساسية" من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد أكثر من شهرين من الحصار الكامل، وذلك تجنبًا لوقوع مجاعة جماعية في قطاع غزة قد تؤدي إلى فقدان إسرائيل الدعم الدولي، بما في ذلك من الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة.

ومنذ رحيل حكومة بشار الأسد، سيطرت إسرائيل على المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.

ويعمل الجيش الإسرائيلي على بناء تسعة مواقع عسكرية في المنطقة، في خطوة لتعزيز انتشاره العسكري على المدى الطويل، بحسب وسائل إعلام عربية.

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