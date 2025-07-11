الجمعة 11 يوليو 2025
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أخبار مصر اليوم، رابط نتيجة الثانوية العامة 2025، المترو يحذر حاملي هذه الاشتراكات، بدء تأهيل مبنى سنترال رمسيس، أماكن أداء اختبارات القدرات 2025

بدء تأهيل سنترال
بدء تأهيل سنترال رمسيس، فيتو

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

 

تنسيق الجامعات 2025، أماكن أداء اختبارات القدرات 2025

 

تنسيق الجامعات 2025، أتاح موقع تنسيق الجامعات أمام طلاب الثانوية العامة تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

 

حالة الطقس غدا السبت، شبورة كثيفة على هذه الطرق

 

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون شبورة  قد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وغرب القاهرة.

 

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

 

نتيجة الثانوية العامة 2025، بدأ عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور في البحث عبر محركات البحث المختلفة عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2025.

 

ننشر أسماء المرشحين لمجلس الشيوخ بمحافظات الصعيد والوجه البحري

 

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي عن الكشوف المبدئية لأسماء المترشحين لعضوية مجلس الشيوخ  2025 ورموزهم، وذلك وفقًا للجدول الزمني المقرر قانونًا.

 

عقوبات تصل للحبس، المترو يحذر حاملي هذه الاشتراكات

 

حذرت شركة المترو الطلاب من استخدام الاشتراك الخاص بالعام الدراسي المنقضي. 

حيث يستعد  مترو الأنفاق لنهاية العام الدراسي 2025 خلال الأيام المقبلة، ويشمل الاستعداد متابعة حالة  الاشتراكات الطلابية والمقرر انتهاؤها بالتزامن مع انتهاء العام الدراسي

 

رسميا، إطلاق تطبيق إلكتروني جديد للهواتف المحمولة لتسهيل إجراءات التصويت على الناخبين

 

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي إطلاق تطبيق إلكتروني جديد للهواتف المحمولة - رسميا -، يهدف إلى تسهيل إجراءات عملية التصويت على المواطنين خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. 

 

فتح أسواق جديدة أمام العنب والرمان المصري بأوزبكستان

 

عقد الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع رئيس الحجر الأوزبكي "إبروهيم إيرجوتشوف"، بحضور السفير الأوزبكي بالقاهرة "منصور بيك كيليتشيف" والفنيين المعنيين من الجانبين، لبحث سبل التعاون المشترك وإنهاء ملفات فتح الأسواق

 

جامعة حلوان توجه إرشادات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية الفنون التطبيقية

 

وجهت جامعة حلوان عددًا من الإرشادات الهامة للطلاب الراغبين في التقدم لاختبارات القدرات الخاصة بكلية الفنون التطبيقية، وذلك ضمن الإجراءات المؤهلة للالتحاق بالكلية للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٥-٢٠٢٦ وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، والدكتور شريف حسن عميد الكلية.

 

بدء تأهيل مبنى سنترال رمسيس (صور)

 

بدأت شركة المقاولون العرب العمل على إعادة تأهيل مبنى سنترال رمسيس تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وكان حريق نشب أعلى المبنى الخلفي لسنترال رمسيس، وتمكنت  قوات الحماية المدنية الموجودة بالمكان من إطفائه على الفور.

 

وزير الثقافة الفنزويلي يزور جناح الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض كاراكاس للكتاب (صور)

 

زار إرنستو فييجاس وزير الثقافة الفنزويلي جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض كاراكاس الدولي للكتاب، حيث كان في استقباله السفير كريم أمين سفير جمهورية مصر العربية بفنزويلا، وفضيلة الشيخ سمير فوزي سلامة مبعوث وزارة الأوقاف المصرية إلى المركز الإسلامي الفنزويلي، الذي رحّب به ورافقه خلال جولته داخل الجناح.

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